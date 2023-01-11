Два пожара или один ремонт? Что проще пережить

Говорят, что ремонт можно начать, но невозможно закончить. Его можно только прекратить. И действительно, если нет никакого опыта в этом, страшно даже начинать. Какие подводные камни есть в каждом ремонте и как их избежать? Давайте разберемся.

Фото: Мир квартир Мир квартир

«Есть ли у вас план, мистер Фикс?»

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Прежде чем ломать стены и бежать за стройматериалами, нужно продумать диспозицию всех ваших вещей на «поле боя». Для начала сделайте обмерный чертеж помещения. Лучше всего использовать лазерный дальномер. Но и обычная рулетка подойдет, если не допускать ее провисания.

Затем перенесите полученный чертеж в любой графический редактор. Необязательно уметь работать в AutoCAD или олдскульном CorelDRAW. Среди простых и популярных – SketchUp, PRO100, Астрон, Sweet Home, Remplanner и другие программы, которые смогут освоить и школьник, и пенсионер.

Внесите туда уже имеющуюся и предполагаемую к покупке мебель с точными размерами и попробуйте ее расставить так, чтобы все оказалось на своих местах. А если вы с компьютером не «на ты», то просто нарисуйте чертеж на бумаге с помощью линейки и разместите на нем вырезанные из бумаги фигурки мебели и бытовой техники.

«Подвигайте» стены, если их еще нет. Учтите инсоляцию, чтобы восходы и заходы солнца правильно освещали помещение. Укажите выключатели и розетки там, где ими будет удобно пользоваться. Предусмотрите места для осветительных приборов с учетом «стоящей» мебели.

Если вы делаете ремонт в новостройке без отделки, перенесите полученный чертеж в реальность, чтобы лучше понять, что в итоге получится. Недостающие стены, как и габариты мебели, можно выложить обычными листами бумаги соответствующего размера, скрепив их обычным скотчем, или начертить восковыми мелками. Не только на полу, но и на стенах.

Несекретные материалы

Имея на руках точные размеры, можно смело отправляться за строительными и отделочными материалами. В любом магазине вам помогут определиться с их количеством в соответствии с расходом. Даже дизайн-проект подготовят бесплатно, если вы будете покупать там товар.

Основные позиции лучше приобретать в крупных сетевых строймаркетах. Там и подделок практически нет, и цены ниже, чем на строительных рынках. Причем в разных филиалах одной сети они могут отличаться даже в два раза, на чем можно прилично сэкономить. Очевидно, это связано с расположением логистических центров.

В специализированных магазинах или в компаниях-поставщиках можно получить хорошие скидки, если представиться дизайн-студией. Сделайте несколько визиток несуществующей компании со своим телефоном – и 15-20% дисконта вам гарантировано. Правда, поштучно товар выбрать вы не сможете, придется забирать упаковками.

Кроме того, практически все профессиональные строители и отделочники покупают материалы по сниженным ценам. Можно доверить закупку тем, кто будет делать у вас ремонт. Но нужно обязательно их контролировать, потому что редкий мастер не соблазнится завысить количество товара.

«Иных уж нет, а те далече»

С мастерами вообще нужен глаз да глаз. Прежде чем определиться с кем-то конкретным, пригласите нескольких на квартиру и послушайте, как они представляют себе процесс выполнения работ. Профессионал постарается объяснить каждый ее этап и ответить на все ваши вопросы.

Отдать все работы одной бригаде предпочтительнее, только если вы на 100% в ней уверены. Во всех остальных случаях это закончится увеличением сметы и переделкой неправильно выполненных работ. Не каждая бригада может позволить себе полный набор узкопрофильных специалистов.

Наработав опыт и репутацию, многие профессионалы уходят в «свободное плавание», где зарабатывают гораздо больше, чем в компании. Найти и заполучить такого специалиста непросто, их график расписан на месяцы вперед. Даже с обычными специалистами в настоящий момент наблюдается большой дефицит.

После февральских событий и первой волны мобилизации большинство мигрантов, с гражданством РФ и без, в срочном порядке уехали к себе домой. И поскольку именно они традиционно заняты в строительстве и отделке помещений, на рынке труда образовался провал. А оставшиеся, преимущественно российские специалисты, значительно подняли расценки на свои услуги.