Как правильно выбрать шторы в спальню

Эксперты компании Manders рассказали, как с помощью штор создать в спальне неповторимую атмосферу.
В беседе с изданием mydecor они сообщили, что можно создать в спальне будуар. Его стоит обыграть рюшами и воланами, а также полупрозрачными тканями. Так получится создать в комнате ощущение воздушности.
Кроме того, можно использовать наслоения шёлка и бархата. Тогда в комнате будет атмосфера величественности.
Чтобы создать чувство лёгкости в спальне, нужно брать мягкие и мелкофактурные ткани – органзу, шёлк, лён.
Можно сделать и камерность в помещении с помощью тёмных цветов и плотных фактур. Ткань лучше всего выбирать насыщенного оттенка.