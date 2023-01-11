Как правильно выбрать шторы в спальню

Эксперты компании Manders рассказали, как с помощью штор создать в спальне неповторимую атмосферу.

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В беседе с изданием mydecor они сообщили, что можно создать в спальне будуар. Его стоит обыграть рюшами и воланами, а также полупрозрачными тканями. Так получится создать в комнате ощущение воздушности.

Кроме того, можно использовать наслоения шёлка и бархата. Тогда в комнате будет атмосфера величественности.

Чтобы создать чувство лёгкости в спальне, нужно брать мягкие и мелкофактурные ткани – органзу, шёлк, лён.