Как нельзя хранить одежду

Безусловно, у каждого человека своя система хранения вещей. Чаще всего она основывается на принципе «мне так удобно». Это не всегда плохо, но порой такой подход может стать причиной того, что одежда начинает быстрее портиться. О том, как этого избежать, и о некоторых секретах правильного хранения одежды читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Шопоголик" Кадр из фильма "Шопоголик"

Постирать и высушить

Перед тем, как убрать сезонную одежду на хранение, ее необходимо постирать и высушить. Это поможет избежать неприятных последствий: неприятного запаха, въевшихся пятен и возможного появления плесени на вещах.

Подобрать правильные плечики

Их надо выбирать, учитывая размер одежды. Слишком большие плечики могут стать причиной того, что рукава одежды деформируются, а хранение одежды на слишком маленьких приведет к тому, что на ней появятся некрасивые складки и заломы. Правильные плечики должны совпадать с шириной ваших плеч или быть совсем немного меньше.

Оставить воздух в вакуумных пакетах

Если вы пользуетесь вакуумными пакетами для хранения объемных вещей, запомните, что верхнюю одежду с натуральным наполнителем (например, пухом) помещать в них надо, следуя определенным правилам. Пальто или куртку лучше вывернуть наизнанку, а воздух из пакета откачать примерно лишь наполовину. Так вещи не помнутся и после извлечения быстрее примут первоначальный вид.

Дать одежде «дышать»

Стремясь сэкономить место в шкафу, часто мы вешаем вещи максимально плотно друг к другу. Делать этого нельзя. Одежда должна «дышать», проветриваться хотя бы немного, в противном случае она приобретет тяжелый, затхлый запах, избавиться от которого будет достаточно сложно.

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