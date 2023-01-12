Можно ли гулять с собаками на морозе: ответ кинолога

Не всем домашним животным подходят продолжительные прогулки на морозе. Каким породам собак все же можно чаще находиться на свежем воздухе в зимний период, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Группы риска

Морозная погода и долгие прогулки могут навредить питомцу. Собаководам стоит следить за состоянием пса на прогулке, чтобы не допустить переохлаждения. Особое внимание стоит уделять гладкошерстным собакам, декоративным породам, маленьким щенкам и больным животным.

Следить также стоит и за беременными собаками, ленивыми и больными, и слабыми питомцами, а также за собаками с короткими лапами или шерстью.

Признаки переохлаждения

Если во время прогулки с питомцем вы заметили признаки переохлаждения, то стоит вернуться домой. Признаками являются дрожь и озноб. Питомец может начать переступать с лапы на лапу или поджимать их под себя. Могут снизиться температура тела и побелеть слизистые.

После этого питомец может стать вялым и словно впасть в оцепенение из-за того, что мышцы туловища стали жесткими. Можно заметить поверхностное дыхание. Далее у животного расширяются зрачки, замедляется сердцебиение, начинаются заметные проблемы с дыханием. В некоторых случаях собака даже может потерять сознание.