Лунный календарь: когда сеять рассаду в январе

Новый год – это не только праздник, но и начало нового огородного сезона для садовода. Ведущая канала "Голова Садовая", Снежана Ташова, поделилась какую рассаду лучше сеять в январе для плодотворного урожая в летний сезон.

Январь отличное время для посадки цветов, которым требуются длительное время для зацветания (120-180 дней с момента посадки), к таким относятся: гвоздика, лобелия, петуния и другие многолетники. Также, именно в январе сажают землянику, это позволит росткам прорасти без заражения грибками и вирусами.

Новолуние и полнолуние являются неблагоприятным временем для высаживания, поэтому лучше воздержаться от посадок 7 и 21 января.

Подробнее о самых благоприятных днях для работ с растениями, смотрите в видео.