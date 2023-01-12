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21 минуту назад

Лунный календарь: когда сеять рассаду в январе

Стелла Шмель

Новый год – это не только праздник, но и начало нового огородного сезона для садовода. Ведущая канала "Голова Садовая", Снежана Ташова, поделилась какую рассаду лучше сеять в январе для плодотворного урожая в летний сезон.

Январь отличное время для посадки цветов, которым требуются длительное время для зацветания (120-180 дней с момента посадки), к таким относятся: гвоздика, лобелия, петуния и другие многолетники. Также, именно в январе сажают землянику, это позволит росткам прорасти без заражения грибками и вирусами.

Новолуние и полнолуние являются неблагоприятным временем для высаживания, поэтому лучше воздержаться от посадок 7 и 21 января.

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