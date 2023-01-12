Как сделать обувь нескользящей на льду: инструкция

Установившиеся суровые морозы, а также резкие перепады температур во многих регионах России неизбежно ведут к учащению случаев поскальзываний и падений людей на плохо очищенных дорогах. Увы, иногда это ведет не только к испорченной одежде, но и к серьезным травмам. Специально для жителей холодных краев «ФедералПресс» подготовил инструкцию о том, как можно повысить свою устойчивость даже на самом скользком льду при помощи профессиональных и народных методов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Специальная зимняя обувь

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Для того чтобы безопасно ходить по льду и снегу, особенно условиях резких перепадов температур, необходимо приобрести специальные ботинки или сапоги.

Наиболее оптимальным вариантом будут изделия с подошвой, изготовленной из предусмотренных для этого синтетических материалов.

ПВХ

Полиуретан

Термоэластомер

Натуральный или искусственный каучук

Они имеют нескользящие свойства, защищают ноги от холода, влажности, а самое главное – дают надежную опору и почти не выпускают тепло. Благодаря этому резиновые изделия на основе каучука и полиуретана могут выдержать заморозки до -15 градусов и даже до -50 градусов.

Однако, если вы хотите приобрести качественную обувь, то вам стоит обратить внимание не только на толщину, но и на рифленость подошвы. Не подходят для зимы ботинки или сапоги со скользкой подошвой, например, из натуральной кожи. В некоторых брендах есть модели, которые подходят к суровым дорожным условиям. Например, ботинки со специально предназначенной для этого шипованной подошвой. Преимущество этой обуви в том, что шипы легко меняют свое положение в зависимости от ваших движений: на льду вы не поскользнетесь, а дома - не поцарапаете пол, так как зачастую их можно убрать внутрь подошвы при помощи специального механизма.

В настоящее время существует множество вариантов зимней обуви с нескользящими подошвой. Как правило, это комфортные, теплые и теплые изделия для прогулок по утоптанному снегу или льду. Зачастую единственный их минус – достаточно высокая стоимость.

Профессиональные способы

Если вы чувствуете, что не готовы выложить круглую сумму за специализированные ботинки, то существуют способы улучшить сцепление вашей обуви с землей. Часто это можно сделать в обувных магазинах или специализированных конторах за достаточно приемлемую цену.

С помощью железных скоб и набоек можно закрепить каблук на льду или утоптанном снегу; На подошву можно закрепить специальные шипы из металла. Правда, подойдет такой способ только для толстых подошв и высоких платформ; Дополнительная защита в виде накладки на подошву из полиуретана - это способ снизить скользящие свойства, повысить защиту и безопасность ходьбы по льду. Также можно использовать ледоходы - это простая конструкция, крепящаяся к ботинкам. Они позволяют ходить по скользкому льду и снегу, а также по тонкому снежному насту.

Подручные средства

Существуют также домашние методы сделать обувь более пригодной для зимних прогулок. Вам нужно всего лишь воспользоваться 4 простыми способами, которые, однако, не гарантируют полную эффективность и помогают только в течение некоторого времени.

Лейкопластырь

Используется самый обычный аптечный лейкопластырь, нарезанный отрезками приблизительно по 3-4 сантиметра и приклеивающийся к подошве крест-накрест. Разумеется, использовать нужно сплошной ленточный, а не бактерицидный лейкопластырь.

Этот способ подходит только для сухой зимы, потому что пластырь быстро отклеится при влажной погоде. Этот метод неплохо подходит для экстренных ситуаций, когда на улице гололед, а вам нужно срочно куда-то бежать.

В среднем, эффект от применения длится около 2-3 дней, но иногда речь может идти и всего о 3-4 часах.

Войлок

Это позволит сделать подошву более удобной, а также более теплой. Вам понадобится кусочек войлока, который нужно наклеить на всю подошву целиком. Войлок тщательно обрабатывается и склеивается с помощью ПВХ. Войлок обеспечит отличное сцепление с заледенелыми поверхностями, но использовать его можно исключительно в сухие зимы, так как при высокой влажности он быстро отклеивается.

При этом эффект сохраняется на протяжении 1-2 недель.

Песок и клей ПВА

Чтобы придать обуви нескользкий эффект, на тщательно высушенную подошву нужно нанести полосы клея ПВА, после чего сразу же покрыть их самым обычным песком. При этом ботинкам необходимо дать просохнуть не менее 12 часов.

Эффект будет длиться примерно 2 недели, а может достигать в некоторых случаях и 3-4 недель.

Защитная наждачная бумага

Это самый долговечный народный метод, позволяющий обеспечить антискользящий эффект действительно надолго. Наждачная бумага, которая имеет максимальную зернистость, приклеивается на тщательно высушенную подошву. После этого можно ходить по любой скользкой поверхности. Старые ботинки могут быть обработаны и более радикальным способом – можно просто периодически натирать подошву наждачной бумагой.

При влажной погоде такая защита будет держаться около 2-3 недель, а при сухой погоде она запросто продержится несколько месяцев.

Способы, которые не подходят

Существует ряд способов, которые абсолютно не подходят для снижения скользящих свойств обувной продукции. Они не оказывают никакого эффекта и могут стать причиной серьезных травм.

Натирание ботинок картофелем

В основе этого метода лежит заблуждение, которое не имеет под собой не только оснований, но и никаких чудесных свойств. Якобы чтобы сделать подошвы обуви более прочными, их нужно натирать половинками картофеля. В действительности ничего не получится, от сока картофеля подошва ботинок совершенно не станет более устойчивой на скользких поверхностях С другой стороны, к минусам можно отнести белые разводы от крахмала, избавиться от которых довольно сложно. Особенно на замше и нубуке.

Натирание ботинок кухонной теркой

Люди часто используют этот странный и радикальный метод: обрабатывают кухонной теркой подошвы. При этом никакой пользы для обуви это принесет, зато материал подошвы при этом сильно пострадает. В этом случае вам не обойтись без полной замены подошвы.

Натирание ботинок лаком для волос

Некоторые уверены и настойчиво говорят, что покрытие лаком, которое нанесено на подошву, делает ее нескользящей. Но в действительности никакого эффекта нет - это обычная городская легенда. К тому же при высокой влажности лаковое покрытие в любом случае сойдет меньше, чем за полчаса.

За падение на льду вы можете получить компенсацию