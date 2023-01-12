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1 час назад

Эксперт призвал не выбрасывать живые ели в мусорные контейнеры

Мария Иглина

Эксперт по экологии и ответственному потреблению, руководитель +1Город Максим Голованов призвал не выбрасывать живую елку в мусорные контейнеры после новогодних праздников. Подробностями он поделился в беседе с "Газетой.Ru".

Эксперт призвал не выбрасывать живые ели в мусорные контейнеры
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам эксперта, елка относится к крупногабаритным отходам, поэтому должна быть выброшена в специальный бункер большой вместимости:

"Бункеры для крупногабаритных отходов есть не везде, кроме того, наказания за неправильную утилизацию хвойных не предусмотрено, поэтому многие пренебрегают правилами".

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Голованов отметил, что лучший способ избавиться от новогоднего дерева — сдать его на переработку:

"Иначе ель поедет на свалку как несортированный мусор. А могла бы превратиться в полезные щепу и опилки".

Однако и для этого способа существуют особые правила. Так, с елки необходимо снять все украшения, мишуру, искусственный снег и прочее.

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Дом и сад,Максим Голованов,
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