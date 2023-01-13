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54 минуты назад

Как и где удобнее всего хранить елку и игрушки

Don24.ru

Сегодня в России отмечают старый Новый год. Большинство россиян после этого праздника убирают игрушки, елку и гирлянды до будущего декабря. Мы собрали советы о самых удобных способах хранения новогодних украшений.

Как и где удобнее всего хранить елку и игрушки
Фото: Don24.ruDon24.ru

Часть «оборудования» можно легко и быстро сделать своими руками.

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Елка

Живую елку можно сдать на переработку. Искусственную елку нужно упаковать так, чтобы она не помялась и при этом не занимала много места. Если дерево разборное, его съемные ветки можно сложить в коробки, большую сумку или мягкий кофр. Части лучше не укладывать слишком плотно, чтобы хвоя осталась пышной. Коробки прячут на антресоли, на шкаф или выносят на балкон. А ровные и длинные части дерева не будут мешать, если их установить в углу шкафа, положить под кровать или пристроить в кладовке.

Лапы неразборной елки нужно аккуратно прижать к стволу, закрепить ремнями и спрятать дерево в большой полиэтиленовый пакет, поместить в тубус из гофрокартона или обмотать пищевой пленкой. Некоторые таким образом упаковывают ель вместе с игрушками, тогда через год ее не приходится наряжать заново. Достаточно обновить декор и украсить елку гирляндами и мишурой.

Для хранения дерева, упакованного таким образом, понадобится больше места – его придется «сослать» в гараж или кладовку. Важно, чтобы в этих помещениях было сухо (елка может заплесневеть) и отсутствовали грызуны.

Гирлянды

Гирлянды удобно наматывать на плотный картон или вешалки для одежды. Подготовленные к хранению украшения можно сложить в контейнер или коробку, так они не запутаются и будут защищены от сырости и перепадов температуры.

Мишура и бусы

Важное условие при хранении мишуры: она не должна запутаться. Для этого каждое украшение можно аккуратно свернуть и положить в отдельный пакет. Или аккуратно продеть в тубу от туалетной бумаги. Всю упакованную мишуру лучше сложить в отдельную коробку или контейнер. Для хранения бус хорошо подходят пластиковые бутылки или одноразовые стаканчики с крышками, к примеру от кофе. В них бусы не запутаются и не переплетутся с другими украшениями.

Игрушки

Мелкие игрушки удобно разместятся в ячейках от яиц, кофрах с перегородками или одноразовых стаканчиках. Шары с ленточками можно нанизать на палочки от суши, которые закрепить на бортах картонной коробки. Хрупкие украшения заворачивают в бумагу, пенофол (его можно купить в строительном магазине) или раскладывают в одноразовые стаканчики. А для ватных и тканевых игрушек перегородки можно не делать, а сами украшения можно сложить плотнее. Кроме того, любые игрушки или бусы отлично сохранятся в герметичных пластиковых пакетах.

Помимо коробок для хранения украшений можно использовать подвесные кофры, которые размещают на внутренней стороне дверцы шкафа или на свободной стене в кладовке. На ткань подходящего размера пристрачивают кармашки или файлы для бумаги и складывают в каждый по нескольку небьющихся предметов или упакованных моточков мишуры.

При выборе места нужно помнить, что навредить елке и украшениям способны резкие перепады температуры, мороз, жара и высокая влажность. Кроме того, коробки или контейнеры лучше подписать или даже приклеить на бок каждой перечень содержимого. В конце года потраченное на это время окупится быстрой и веселой подготовкой к следующему празднику.

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