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1 час назад

Россиянам рассказали полезные лайфхаки при организации пространства в маленькой кухне

runews24.ru

В маленькой кухне нужно с умом использовать каждый сантиметр. Тогда получится правильно организовать пространство в помещении.

Топ лайфхаков при организации пространства в маленькой кухне
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Эксперты mydecor рекомендуют сделать больше открытых полок и ниш, которые расширят визуально пространство.

Далее следует продумать хранение. Все баночки, кастрюли, сковородки и столовые приборы должны быть на местах. Если получится навести порядок, то всё всегда будет под рукой.

На маленькой кухне следует установить функциональную мебель. Она может быть раскладной, выдвижной. Так получится сэкономить пространство.

Стоит уделить внимание и угловым шкафам. Каждый изгиб стены можно использовать с умом.

На подоконнике можно установить раковину, это тоже сильно сэкономит пространство.

Бытовую технику следует выбирать небольшую, чтобы зря не засорять поверхности.

Дом и сад,
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