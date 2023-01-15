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19 минут назад

Кинолог Гимазитдинова объяснила, что делать, если взял щенка с улицы

Мира Маркина

Тем, кто подобрал бездомного щенка, сначала необходимо показать его ветеринару и обработать от паразитов. Что важно помнить, кроме этого, рассказала "Мосленте" кинолог, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова.

Кинолог объяснила, что делать с бездомным щенком
Фото: PXherePXhere

Животное с улицы может не быть бездомным. Поэтому в клинике важно проверить, нет ли у щенка чипа, который позволит найти владельцев питомца. Если животное действительно бездомное, необходимо выяснить у ветеринара график дальнейших обработок и вакцинации.

"До получения результатов анализов щенка можно оставить в стационаре ветеринарной клиники, найти временную передержку (в группах волонтеров в социальных сетях) или забрать себе. Но не забирайте щенка сразу к себе домой, если у вас есть маленькие дети или другие животные", — объяснила Гимазитдинова.

Если собака останется в новом доме, ей понадобится собственное место. Эксперт посоветовала выделить небольшое пространство в квартире, где щенок сможет отдыхать:

"Положите плед или лежанку, купите миски для воды и еды, пеленки, корм, игрушки. Первые несколько дней не следует нагружать щенка излишним общением. Постарайтесь не оставлять животное в одиночестве и спокойно относитесь к его тревоге".

Почему собаки любят людей на самом деле

Щенка также необходимо постепенно познакомить с квартирой и другими членами семьи, а также начать обучать легким трюкам и командам. При этом важно помнить, что ему нужно время, чтобы адаптироваться, и не спешить.

Ранее Екатерина Гимазитдинова рассказывала, как определить, что у собаки стресс.

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