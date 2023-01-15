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2 часа назад

Как подобрать аромат для дома

РИА "ФедералПресс"

Психолог Марина Коноплицкая поделилась мнением, какие ароматы помогают справляться со стрессом и не хандрить.

Как подобрать аромат для дома
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Выбирая запахи для дома, стоит отказаться от резких и агрессивных. К ним относятся цитрусовые ароматы, хвойные, ментоловые, травяные. Они не дадут вам расслабиться, но начнут раздражать, провоцировать ссоры», – передает слова Марины Коноплицкой Pensnews.

Эксперт советует использовать ароматы, знакомые с детства: запах свежей домашней выпечки, конфет, корицы или клубничного варенья. Они помогут расслабиться и вдохнут в человека новую жизнь. Для борьбы с тревогой и нервным истощением психолог советует обратить внимание на парфюм, содержащий концентрат лаванды, мяты, кедра, лимона, чайного дерева или сандала.

Эти ароматы «перезагрузят» нервную систему, а также сделают жизнь спокойнее и гармоничнее. Ранее «ФедералПресс» писал, как уснуть при бессоннице.

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