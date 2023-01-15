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3 часа назад

Где зимует фитофтора

Катя Кобышева

Как бывает обидно потерять весь урожай помидоров из-за ненавистной фитофторы. Бабушки советуют снимать томаты до того, как они созреют, чтобы уберечь их от заболевания. Но дозревший в ящике помидор на вкус совсем не тот.

Где зимует фитофтора
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, где сохраняется фитофтора в зимнее время и как с ней можно справиться весной летом.

Доживет до весны

Зимой погибают многие паразиты и бактерии, но фитофтора может выжить:

  • на картофельных клубнях
  • на растительных остатках
  • в дикой природе на растениях, родственных томатам.

Что делать

Чтобы предупредить развитие фитофтороза на томатах в будущем году, тщательно собирайте и уничтожайте растительные остатки. Не убирайте увядшие помидорные кусты в компост, а лучше сожгите их.

Еще одно правило порядочного огородника - соблюдать севооборот. Культуры нужно менять и не сажать помидоры каждый год на одном и том же месте. Ситуация осложняется тем, что перцы, картофель, баклажаны, томаты считаются родственными растениями, сажать их друг за другом нельзя. Перерыв между посадками на одном и том же месте должен быть не менее пяти лет.

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Сократить его можно до трех, если осенью на грядку высаживать сидераты (например, горчицу), а потом перекапывать появу вместе с ними.

Еще одно важное мероприятие - обработка почвы препаратами против фитофтороза. Они продаются в специализированных магазинах. Внимательно читайте инструкцию и действуйте в строгом соответствии с ней.

Дом и сад,
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