Как укоренить розу из букета

Иные букеты радуют так, что хочется вырастить целую клумбу таких же цветов.

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"Рамблер" рассказывает, как можно укоренить розу, если она вам очень понравилась.

Даже если вам часто дарят цветы, все-таки любоваться букетом и радоваться тому, как растут новые цветы - это совершенно разные вещи. Две большие разницы. А значит розы можно не выбрасывать, когда они начнут вянуть, а попробовать их укоренить. Получится такой фокус не со всеми цветами, но попробовать в любом случае стоит.

Первый способ

Растворите один грамм дрожжей в одном литре воды. Опустите черенки на одну треть длины в раствор примерно на сутки. Хатем промойте из теплой водой и поставьте в воду. Вода должна покрывать черенок на половину длины. Не забывайте менять воду.

Второй способ

Схема такая же, как и в первом случае. Но вместо дрожжей в в литре воды нужно растворить одну чайную ложку меда. Замачивать черенки можно не сутки, а одну ночь.

Третий способ

Поставьте черенки в воду и добавьте десять капель свежего сока алоэ. Он ускоряет развитие корней и укрепляет иммунитет черенков. Воду нужно обязательно подливать свежую по мере испарения, а каждые десять дней добавлять по 5-7 капель сока алоэ.