Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
54 минуты назад

Кинолог перечислил склонные к ожирению породы собак

Мослентаиещё 2

Породы собак, наиболее склонные к ожирению, перечислил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что без контроля со стороны хозяина собака может переедать, что затем скажется на ее здоровье.

Кинолог перечислил склонные к ожирению породы собак
Фото: МослентаМослента

«Лишний вес плох для любых пород. Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы, состояние опорно-двигательного аппарата, репродуктивные способности и эмоциональное состояние животного. Поэтому очень важно следить за рационом своего любимца и его активностью», — объяснил кинолог.

При этом несколько пород находятся в зоне риска. В первую очередь, это лабрадоры-ретриверы. По словам Голубева, у этих собак довольно часто наблюдаются проблемы с лишним весом. Кроме того, ожирение чаще всего диагностируют у мопсов, бассет-хаундов и английских бульдогов.

Мопсы, уточнил эксперт, предпочитают чаще находиться дома на любимой лежанке и без грамотного подхода к питанию и организации активного образа жизни питомцы могут быстро набрать вес. Бассет-хаунды же будут стройными, если хозяин сможет подобрать подходящий рацион и замотивировать животное на выполнение физических упражнений. Собаки этой породы имеют отличный аппетит и большую любовь к тихому отдыху. А вот строение тела английского бульдога не позволяет выполнять активные физические упражнения. В связи с этим им особенно важно придерживаться установленного рациона.

«Если ребра животного и позвоночник можно легко прощупать, а собака выглядит крепкой и подтянутой, не испытывает проблем с передвижением и дыханием во время прогулки, то вам не о чем беспокоиться. Если вы не можете прощупать ребра и позвоночник или делаете это с трудом, заметили раннюю отдышку во время прогулок и непредусмотренные стандартом складки на теле животного, то стоит обратить внимание на рацион питомца и его физическую активность», — предупредил эксперт.

Голубев добавил, что иногда имеет смысл обратится к ветеринарному врачу, так как лишний вес может оказаться симптомом серьезного заболевания.

Дом и сад,Владимир Голубев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители