Кинолог перечислил склонные к ожирению породы собак

Породы собак, наиболее склонные к ожирению, перечислил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что без контроля со стороны хозяина собака может переедать, что затем скажется на ее здоровье.
«Лишний вес плох для любых пород. Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы, состояние опорно-двигательного аппарата, репродуктивные способности и эмоциональное состояние животного. Поэтому очень важно следить за рационом своего любимца и его активностью», — объяснил кинолог.
При этом несколько пород находятся в зоне риска. В первую очередь, это лабрадоры-ретриверы. По словам Голубева, у этих собак довольно часто наблюдаются проблемы с лишним весом. Кроме того, ожирение чаще всего диагностируют у мопсов, бассет-хаундов и английских бульдогов.
Мопсы, уточнил эксперт, предпочитают чаще находиться дома на любимой лежанке и без грамотного подхода к питанию и организации активного образа жизни питомцы могут быстро набрать вес. Бассет-хаунды же будут стройными, если хозяин сможет подобрать подходящий рацион и замотивировать животное на выполнение физических упражнений. Собаки этой породы имеют отличный аппетит и большую любовь к тихому отдыху. А вот строение тела английского бульдога не позволяет выполнять активные физические упражнения. В связи с этим им особенно важно придерживаться установленного рациона.
«Если ребра животного и позвоночник можно легко прощупать, а собака выглядит крепкой и подтянутой, не испытывает проблем с передвижением и дыханием во время прогулки, то вам не о чем беспокоиться. Если вы не можете прощупать ребра и позвоночник или делаете это с трудом, заметили раннюю отдышку во время прогулок и непредусмотренные стандартом складки на теле животного, то стоит обратить внимание на рацион питомца и его физическую активность», — предупредил эксперт.
Голубев добавил, что иногда имеет смысл обратится к ветеринарному врачу, так как лишний вес может оказаться симптомом серьезного заболевания.