Кинолог перечислил склонные к ожирению породы собак

Породы собак, наиболее склонные к ожирению, перечислил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что без контроля со стороны хозяина собака может переедать, что затем скажется на ее здоровье.

Фото: Мослента Мослента

«Лишний вес плох для любых пород. Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы, состояние опорно-двигательного аппарата, репродуктивные способности и эмоциональное состояние животного. Поэтому очень важно следить за рационом своего любимца и его активностью», — объяснил кинолог.

При этом несколько пород находятся в зоне риска. В первую очередь, это лабрадоры-ретриверы. По словам Голубева, у этих собак довольно часто наблюдаются проблемы с лишним весом. Кроме того, ожирение чаще всего диагностируют у мопсов, бассет-хаундов и английских бульдогов.

Мопсы, уточнил эксперт, предпочитают чаще находиться дома на любимой лежанке и без грамотного подхода к питанию и организации активного образа жизни питомцы могут быстро набрать вес. Бассет-хаунды же будут стройными, если хозяин сможет подобрать подходящий рацион и замотивировать животное на выполнение физических упражнений. Собаки этой породы имеют отличный аппетит и большую любовь к тихому отдыху. А вот строение тела английского бульдога не позволяет выполнять активные физические упражнения. В связи с этим им особенно важно придерживаться установленного рациона.

«Если ребра животного и позвоночник можно легко прощупать, а собака выглядит крепкой и подтянутой, не испытывает проблем с передвижением и дыханием во время прогулки, то вам не о чем беспокоиться. Если вы не можете прощупать ребра и позвоночник или делаете это с трудом, заметили раннюю отдышку во время прогулок и непредусмотренные стандартом складки на теле животного, то стоит обратить внимание на рацион питомца и его физическую активность», — предупредил эксперт.