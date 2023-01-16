Домашний шампунь на коньяке: делаем своими руками

Приготовленные своими руками шампуни не содержат вредных химических веществ, хорошо укрепляют волосы, возвращая им красоту и здоровье.

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Кефирный

В кастрюльке на водяной бане разогреваем 1 стакан кефира. Добавляем щепотку соды и 2 желтка. Затем взбиваем смесь и охлаждаем ее. Шампунь наносим на влажные волосы по всей длине. Через 5 минут смываем теплой водой.

Коньячный

Взбиваем 3 яичных желтка до пенообразного состояния. К ним добавляем 1 столовую ложку коньяка и еще раз взбиваем. Наносим на волосы, через 5 минут смываем теплой водой.