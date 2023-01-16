Как совместить плитку и ламинат и чем заделать щель на стыке

В интерьерах руководствуемся не только принципами эстетики, но и практичностью. Для этого используют разные напольные покрытия, выделяя функциональные зоны. Главное – грамотно совместить эти материалы, чтобы не было перепадов и при этом смотрелось красиво. Самые популярные материалы, которые чаще всего и попадают стык в стык - это ламинат и плитка.
Чтобы заделать щель между ламинатом и плиткой, есть несколько вариантов:
Обустройство порожка, который закрывают металлическим или гибким профилем. Его используют в нескольких случаях:
- Если есть перепад высоты материалов
- Для зонирования помещения – порожек подчеркнет выделенную часть комнаты.
- При дефектах стыка – порог скроет неровную подрезку материала.
- Когда надо отделить пространство прихожей – мусор с улицы будет задерживаться порожком и не попадет в комнаты.
Устанавливать порожек достаточно просто. Чаще всего используются:
- алюминиевые полосы. Подходит для стыков прямой формы. Крепятся на клей или саморезы;
- гибкие из ПВХ. Потребуются для изогнутых стыков. В продаже можно встретить два вида: для стыковки одноуровневых покрытий и для оформления соединений с разной высотой отделки. Разрешенный перепад высот не больше 0,8-0,9 см. Гибкий профиль все равно сначала закрепляют саморезами, затем покрывают края герметиком и сверху закрывают крышкой накладкой.
- гибкий металлический. Выпускается в двух формах – Т- и Г-образной. Особая форма края и пластичность металла позволяют изгибать изделие так, как это нужно. При укладке надо обязательно учитывать минимальный зазор между материалами.
Чтобы граница между ламинатом и плиткой выглядела аккуратно, придерживайтесь следующих правил:
- Еще перед началом укладки определитесь с типом стыкующих материалов и нужен ли вам будет порожек.
- При укладке на готовую стяжку убрать перепад высот можно клеем, на который будет монтироваться плитка: вы немного с его помощью «поднимете» пол, до уровня ламината.
- Проще всего подобрать порожек в цвет покрытия — выбрать его из тех, что предлагает производитель к своей коллекции материалов.