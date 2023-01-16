Как совместить плитку и ламинат и чем заделать щель на стыке

В интерьерах руководствуемся не только принципами эстетики, но и практичностью. Для этого используют разные напольные покрытия, выделяя функциональные зоны. Главное – грамотно совместить эти материалы, чтобы не было перепадов и при этом смотрелось красиво. Самые популярные материалы, которые чаще всего и попадают стык в стык - это ламинат и плитка.

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Чтобы заделать щель между ламинатом и плиткой, есть несколько вариантов:

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Межшовная затирка. Зазор, который оставляется между отделочными материалами, заполняется специальной затиркой для плиточных швов. Желательно, чтобы перепада высот между покрытиями не было. Готовый стык желательно покрыть прозрачным лаком, это продлит срок его службы.

Компенсатор из пробки. Такой способ предпочтителен для изогнутых стыков. Между ламинатом и плиткой устанавливают тонкую полосу пробки, верхний край которой обработан защитным лаком или закрыт шпоном. Единственный минус пробки – она идет стандартного размера, как правило небольшого. Если длина стыка большая – придется на месте «сращивать» элементы клеем.

Заполнение щели герметиком. Принцип работы такой же, как и у межшовной затирки, только вносят материал, в который входит как сам герметик, так и пробковая крошка. После застывания образуется прочный эластичный стык. Единственный минус такого способа – шов после высыхания приобретает светло-коричневый цвет. Поэтому для белых материалов не подходит, будет контрастировать.

Обустройство порожка, который закрывают металлическим или гибким профилем. Его используют в нескольких случаях:

- Если есть перепад высоты материалов

- Для зонирования помещения – порожек подчеркнет выделенную часть комнаты.

- При дефектах стыка – порог скроет неровную подрезку материала.

- Когда надо отделить пространство прихожей – мусор с улицы будет задерживаться порожком и не попадет в комнаты.

Устанавливать порожек достаточно просто. Чаще всего используются:

- алюминиевые полосы. Подходит для стыков прямой формы. Крепятся на клей или саморезы;

- гибкие из ПВХ. Потребуются для изогнутых стыков. В продаже можно встретить два вида: для стыковки одноуровневых покрытий и для оформления соединений с разной высотой отделки. Разрешенный перепад высот не больше 0,8-0,9 см. Гибкий профиль все равно сначала закрепляют саморезами, затем покрывают края герметиком и сверху закрывают крышкой накладкой.

- гибкий металлический. Выпускается в двух формах – Т- и Г-образной. Особая форма края и пластичность металла позволяют изгибать изделие так, как это нужно. При укладке надо обязательно учитывать минимальный зазор между материалами.

Чтобы граница между ламинатом и плиткой выглядела аккуратно, придерживайтесь следующих правил:

- Еще перед началом укладки определитесь с типом стыкующих материалов и нужен ли вам будет порожек.

- При укладке на готовую стяжку убрать перепад высот можно клеем, на который будет монтироваться плитка: вы немного с его помощью «поднимете» пол, до уровня ламината.