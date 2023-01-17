Ошибки в интерьере, которые всех раздражают

Эти оплошности убивают уют.

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Вы стараетесь, чтобы квартира была уютной, располагающей к отдыху и расслаблению, но какие-то детали выбиваются из общей задумки и раздражают? Дизайнеры считают, что большинство допускает одни и те же ошибки, портят свой интерьер и выдают отсутствие насмотренности.

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Скучная гамма

Стремление к минимализму может сыграть злую шутку: интерьер, выполненный в одном или двух тонах, может смотреться слишком безлики и скучным. Он напоминает офис или клинику, но не уютную комнату. В таком интерьере совсем не хочется насладиться, а если жить в однотонной комнате постоянно, то велик риск получить депрессию и выгорание.

Старайтесь разнообразить минималистичный интерьер яркими акцентами: декоративные подушки, вазочки, пледы — все это поможет разнообразить квартиру, сделать ее индивидуальной и привлекательной.

Неправильно расположенные розетки

Специалисты считают, что розеток в квартире должно быть много. Даже так: их должно быть больше, чем кажется нужным. Это позволит избежать подключенных удлинителей и проводов, а они могут испортить даже самый продуманный интерьер. Если же пока делать ремонт вы не планируете, подумайте, как можно скрыть провода: используйте специальные короба, контейнеры и защепки.

Тяжелое освещение

Жители Дании считаются самыми счастливыми жителями планеты, хотя солнечных дней в этой стране немного. Поэтому датчан можно назвать экспертами правильного освещения: они знают, как важно, чтобы в комнате было несколько уровней света. Используйте их опыт: однообразный свет делает комнату безликом, а бра, торшеры, свечи даже самый простой интерьер сделают очень уютным.

Потолки и подоконники

Многоуровневые потолки создают ощущение, что ремонт в квартире был очень давно, ведь такое решение в интерьере устарело. Круглые детали делают потолок ниже, а комнату менее воздушной. Это же относиться и к выступающим частям подоконника: в идеале он должен быть утоплен в стену, но не выступать за ее пределы.

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