Блогерша раскрыла правильные способы хранения джинсов

Жительница Австралии раскрыла правильные способы сэкономить место в гардеробе. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенном видео блогерша Наташа Свинглер (Natasha Swingler) показала, как она хранит джинсы в шкафу. В первую очередь женщина сложила данную вещь пополам, взяла расположенную на поясе петлю и повесила на крючок вешалки. После этого она перекинула штанины на нижнюю часть вешалки по диагонали.

После этого Лиард продемонстрировала метод хранения джинсов в ящиках. Так, сначала она положила их на пол и сложила штанины к поясу два раза. Затем юзерша соединила штаны по шву, чтобы создать компактную стопку для хранения на полке.

Зрители восхитились лайфхаками Лиард, отблагодарив ее в комментариях под публикацией.