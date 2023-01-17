Насколько безопасно для здоровья зажигать ароматические свечи

Респираторный токсиколог Меган Ребули рассказала, что горящая свеча выделяет сажу, а также различные летучие и полулетучие органические соединения.

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Несмотря на это, количество таких «выбросов» невелико, поэтому не может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем у человека.

Издание mydecor пишет, что всё же нежелательно использовать долгое время свечи на основе парафинового воска и ароматизированные свечи с резкими запахами.

Так получится обезопасить свою сердечно-сосудистую систему и лёгкие. Стоит учитывать, что две средние свечи выделяют столько же углекислого газа, сколько 80-килограммовый человек.

Следует часто проветривать помещение, где горят свечи. Также нужно обрезать фитиль у свечи перед тем, как её зажечь. Так сократится пламя, благодаря чему в воздух попадёт меньше сажи и дыма.

Нельзя напрямую вдыхать свечной дым, даже если запах очень приятный. Лучше выбирать обычные свечи, а не ароматические.

Также не стоит задувать свечи, иначе образуется много дыма. Лучше накрыть фитиль специальным колпачком или опустить его в воск.