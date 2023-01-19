Чек-лист: какую рассаду сажать в феврале

Февраль — последний месяц зимы и подходящее время, чтобы начать сеять некоторые овощные и цветочные культуры. Если за рассадой правильно ухаживать, она не перерастет и будет готова к высадке весной. "Рамблер" составил чек-лист с культурами, которые можно сажать в феврале.
Томаты лучше выбирать поздних сортов, чтобы период вегетации у них длился до 90 дней с момента появления первых ростков. Баклажаны и перцы — теплолюбивые культуры и прорастают долго. Им нужно много света и тепла, поэтому их лучше сеять во второй декаде февраля.
В это же время хорошо высаживать ремонтантную землянику. Ее кусты начинают формироваться через 1,5 месяца после посева.
Все эти цветочные культуры можно сеять в середине и в конце февраля.