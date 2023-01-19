Чек-лист: какую рассаду сажать в феврале

Февраль — последний месяц зимы и подходящее время, чтобы начать сеять некоторые овощные и цветочные культуры. Если за рассадой правильно ухаживать, она не перерастет и будет готова к высадке весной. "Рамблер" составил чек-лист с культурами, которые можно сажать в феврале.

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Овощи и фрукты

Томаты

Баклажаны

Перцы

Ремонтантная земляника

Томаты лучше выбирать поздних сортов, чтобы период вегетации у них длился до 90 дней с момента появления первых ростков. Баклажаны и перцы — теплолюбивые культуры и прорастают долго. Им нужно много света и тепла, поэтому их лучше сеять во второй декаде февраля.

В это же время хорошо высаживать ремонтантную землянику. Ее кусты начинают формироваться через 1,5 месяца после посева.

Цветы

Люпины

Дельфиниумы

Эустомы

Лаванда

Бегонии

Примулы

Маргаритки

Вербены