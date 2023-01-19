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2 часа назад

Чек-лист: какую рассаду сажать в феврале

Мира Маркина

Февраль — последний месяц зимы и подходящее время, чтобы начать сеять некоторые овощные и цветочные культуры. Если за рассадой правильно ухаживать, она не перерастет и будет готова к высадке весной. "Рамблер" составил чек-лист с культурами, которые можно сажать в феврале.

Чек-лист: какую рассаду сажать в феврале
Фото: PxherePxhere

Овощи и фрукты

  • Томаты
  • Баклажаны
  • Перцы
  • Ремонтантная земляника

Томаты лучше выбирать поздних сортов, чтобы период вегетации у них длился до 90 дней с момента появления первых ростков. Баклажаны и перцы — теплолюбивые культуры и прорастают долго. Им нужно много света и тепла, поэтому их лучше сеять во второй декаде февраля.

В это же время хорошо высаживать ремонтантную землянику. Ее кусты начинают формироваться через 1,5 месяца после посева.

Какие растения можно посадить в тени

Цветы

  • Люпины
  • Дельфиниумы
  • Эустомы
  • Лаванда
  • Бегонии
  • Примулы
  • Маргаритки
  • Вербены

Все эти цветочные культуры можно сеять в середине и в конце февраля.

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