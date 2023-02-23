5 вещей в квартире, которые приводят к депрессии

Психологическое состояние человека зависит не только от того, как он живет, но и от того, как обустроен его дом или квартира. "Рамблер" рассказывает о пяти ошибках в планировании интерьера по версии YouTube-канала "LESH — ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА", которые могут привести к депрессии и тревоге.

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Острые углы

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Зазубренные края могут вызвать повышенное чувство тревоги. Наш мозг воспринимает этот паттерн как опасный, запускает реакцию выживания и провоцирует выработку адреналина и кортизола — гормонов, которые при длительном воздействия может ухудшить состояние.

Решить проблему острых углов можно, добавив прямых линий и круглых, обтекаемых форм: накинуть на стол струящуюся накидку, повесить на стену круглое зеркало, купить мебель с загругленными углами.

"Холодные" элементы и оттенки

Природные материалы позволяют человеку чувствовать себя комфортнее. Постарайтесь не использовать в интерьере много металла или кафеля. Лучше подойдут дерево, глина, шерсть и так далее.

Дефицит природы

Полезно дополнить интерьер комнатными растениями. Уход за ними может дать ощущение удовлетворения, связанное с заботой о живом существе. Если нет возможности или желания приобретать живое растение, подойдет искусственное или даже изображение дерева или другой флоры. Согласно научным исследованиям, наличие таких элементов в интерьере делает человека более продуктивным и менее тревожным.

Нехватка искусства

Согласно исследованию нейробиолога Зеки, когда мы смотрит на произведение искусства, в нашем мозгу вырабатывается дофамин. Появляется чувство удовлетворения или даже влюбленности.

Обязательно добавьте предметы искусства в свой интерьер. Более яркие и живые цвета заряжают энергией и подойдут для мест общего пользования: гостиной, столовой. Для спальни лучше найти успокаивающие абстракции ил пейзажи в мягких нейтральных тонах.

Тесная расстановка мебели