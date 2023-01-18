Electrolux возобновит работу в России под новым брендом

Шведский производитель бытовой техники Electrolux, который покинул российский рынок на фоне санкций, весной 2023-го вернется в РФ под новым брендом, сообщили источники в компании в беседе с «Коммерсантом».

Российское подразделение Electrolux запустит собственный бренд Vard. Разработкой продукции в настоящее время занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux, уточнили источники.

Vard изначально ориентирован на средний ценовой сегмент, но в перспективе компания намерена выйти на премиум.

Осенью 2022-го Electrolux покинул рынок в РФ на фоне спецоперации на Украине.