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3 часа назад

Electrolux возобновит работу в России под новым брендом

runews24.ruиещё 2

Electrolux возобновит работу в России под новым брендом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Шведский производитель бытовой техники Electrolux, который покинул российский рынок на фоне санкций, весной 2023-го вернется в РФ под новым брендом, сообщили источники в компании в беседе с «Коммерсантом».

Российское подразделение Electrolux запустит собственный бренд Vard. Разработкой продукции в настоящее время занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux, уточнили источники.

Vard изначально ориентирован на средний ценовой сегмент, но в перспективе компания намерена выйти на премиум.

Осенью 2022-го Electrolux покинул рынок в РФ на фоне спецоперации на Украине.

Шведская компания выпускает бытовую технику для отелей, баров и ресторанов, а также прачечных под брендами Zanussi, AEG, McCulloch, REX, Eureka и Electrolux.

Дом и сад,Коммерсант,
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