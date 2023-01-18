Чем отличается мучнистая роса от ложной на винограде

Оидиум или милдью – каким будет 2023 год для двух болезней винограда и их перспективы в сценарии глобального потепления

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В то время как погодные условия часто определяют, будет ли у нас «год ложной мучнистой росы» (влажный) или «год мучнистой росы» (теплый и сухой), иногда возникает путаница в диагностике двух заболеваний на винограде: ложная мучнистая роса (милдью) и мучнистая роса (оидиум). Приводим таблицу, которая наглядно позволит Вам быстро провести визуальную диагностику и подобрать необходимый для лечения фунгицид, - рассказывает специалист-растениевод Наталья Никулина из Центра Размножения Растений.

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Милдью развивается с нижней части листа и при высокой влажности воздуха.Оидиум развивается с верхней части листа в сухую жаркую погоду, когда листья подвядают от жары.Милдью поражает отдельные ягоды или всю кисть, оидиум – часть кисти. Самые характерные отличия:

Иногда бывает так, что на виноградниках в большей или меньшей степени присутствуют обе болезни в зависимости от погодных условий в сезоне. Патосистемы винограда (Vitis vinifera) - ложной мучнистой росы (Plasmopara viticola) и мучнистой росы (Erysiphe necatrix) – активно реагируют на изменения климата.

Согласно ряду исследований, заболеваемость ложной мучнистой росой увеличивается при повышении как СО2, так и температуры на фоне учащающихся осадков, в то время как с возбудителями мучнистой росы растения винограда справляются лучше, вероятно, из-за повышенной фотосинтетической активности в таких условиях.

Таким образом, вероятно, в сценарии глобального потепления виноградарей будет беспокоить преимущественно ложная мучнистая роса, оптимальными условиями для которой являются температура 20-25°С и увлажнение листьев. Это в определенной мере препятствует борьбе уже с мучнистой росой биологическим способом смыва спор с винограда.