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3 часа назад

Кинолог рассказал, когда собаки перестают расти

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Этапы роста и развития собаки происходят в зависимости от породы. При этом важно учитывать индивидуальные особенности питомца, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог рассказал, когда собаки перестают расти
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Некоторые некрупные питомцы могут достичь своего максимального размера к 10 месяцам, а собаки гигантских пород подрастут только к году», – отметил кинолог.

По словам Голубева, человек должен в первую очередь обратить внимание на породу, когда решит завести собаку, и учитывать индивидуальные особенности организма питомца. Некоторые представители гигантских пород вырастают только к 18–24 месяцам.

Сначала пес набирает высоту, затем растет вширь. Основной рост животного приходится на первый месяц жизни – собаки вырастают в среднем в 5–6 раз, передает РИАМО.

Напомним, не всем домашним животным подходят продолжительные прогулки на морозе. Каким породам собак все же можно чаще находиться на свежем воздухе в зимний период, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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