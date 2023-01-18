Кинолог рассказал, когда собаки перестают расти

Этапы роста и развития собаки происходят в зависимости от породы. При этом важно учитывать индивидуальные особенности питомца, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Некоторые некрупные питомцы могут достичь своего максимального размера к 10 месяцам, а собаки гигантских пород подрастут только к году», – отметил кинолог.

По словам Голубева, человек должен в первую очередь обратить внимание на породу, когда решит завести собаку, и учитывать индивидуальные особенности организма питомца. Некоторые представители гигантских пород вырастают только к 18–24 месяцам.

Сначала пес набирает высоту, затем растет вширь. Основной рост животного приходится на первый месяц жизни – собаки вырастают в среднем в 5–6 раз, передает РИАМО.