Дизайнер дала рекомендации по правильному обустройству небольшой спальни

При обустройстве небольшой спальни стоит выбрать кровать со встроенной системой хранения и уделить внимание правильному освещению, чтобы пространство было не только уютным, но и функциональным, посоветовала дизайнер интерьера, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава. В беседе с «Лентой.ру» она дала рекомендации по грамотному оформлению места отдыха в доме.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Антелава объяснила, что основная задача спальни — здоровый и крепкий сон, а значит, главным объектом комнаты является кровать. В небольшом пространстве лучше отдать предпочтение вариантам, оснащенным системой хранения — с подъемным механизмом или выдвижными ящиками в основании. Не стоит забывать и о качественном матрасе подходящей жесткости, одеяле, подушках и постельном белье — все эти атрибуты спального места должны быть не только удобными, красивыми, но и приятными на ощупь.

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Кресло, пуф, прикроватные тумбы, комод уже можно подбирать под кровать, чтобы вся мебель смотрелась гармонично. Также, если площадь спальни позволяет, а в остальной части квартиры нет возможности разместить желаемую мебель, можно предусмотреть в этой комнате рабочее место и гардеробную, продолжила Антелава. При этом, по ее словам, туалетный и рабочий столы лучше разместить ближе к окну, а зону гардеробной отделить стеной с раздвижными перегородками или спроектировать шкаф вдоль стены. Телевизор и зеркала в комнате отдыха устанавливаются по желанию, в зависимости от привычек жильцов.

Также в спальне надо продумать правильное освещение, добавила дизайнер.

Что касается цветовых решений, Антелава посоветовала ориентироваться на предпочтения тех, кто будет хозяином спальни. Универсальными цветовыми решениями считаются светлые тона (белый, бежевый, молочный), темные (графит, синий, бордовый, изумрудный), а также нейтральные (серый, коричневый). По желанию можно добавить яркости в интерьер с помощью декора и текстиля.