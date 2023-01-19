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1 час назад

Эксперт назвал оптимальный срок службы пластиковых окон

Мира Маркина

Принято считать, что пластиковые окна намного долговечнее деревянных. Но и у них есть срок службы. От чего он зависит и как понять, что окна пора заменить, изданию «7 дней» рассказал Тимур Дасаев, креативный директор строительной компании «Дачный сезон».

Эксперт назвал оптимальный срок службы пластиковых окон
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Окна подлежат замене, когда металлический профиль деформируется, убежден эксперт. В таком случае процесс закрывания и открывания затруднен. Также необходимо прекратить эксплуатацию, если стеклопакет лопнул. Иными словами, пластиковое окно перестает выполнять свои функции, подчеркнул собеседник издания.

Как мыть окна при минусовой температуре

Еще одна частая причина замены окон – это появление плесени, грибка на стенках, конденсата на стекле. Подумать о новых стеклопакетах придется и в том случае, если воздух в помещении стал слишком сухим, на подоконниках чаще скапливается пыль, а шумо- и теплоизоляция заметно уменьшилась.

Если уплотнитель пришел в негодность, а фурнитура (петли, ручки, замки) – износилась, их можно заменить. Частичный ремонт, как и своевременное обслуживание, продлевают эксплуатацию пластиковых окон до 25 лет в среднем.

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