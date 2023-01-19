Эксперт назвал оптимальный срок службы пластиковых окон

Принято считать, что пластиковые окна намного долговечнее деревянных. Но и у них есть срок службы. От чего он зависит и как понять, что окна пора заменить, изданию «7 дней» рассказал Тимур Дасаев, креативный директор строительной компании «Дачный сезон».

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Окна подлежат замене, когда металлический профиль деформируется, убежден эксперт. В таком случае процесс закрывания и открывания затруднен. Также необходимо прекратить эксплуатацию, если стеклопакет лопнул. Иными словами, пластиковое окно перестает выполнять свои функции, подчеркнул собеседник издания.

Еще одна частая причина замены окон – это появление плесени, грибка на стенках, конденсата на стекле. Подумать о новых стеклопакетах придется и в том случае, если воздух в помещении стал слишком сухим, на подоконниках чаще скапливается пыль, а шумо- и теплоизоляция заметно уменьшилась.

Если уплотнитель пришел в негодность, а фурнитура (петли, ручки, замки) – износилась, их можно заменить. Частичный ремонт, как и своевременное обслуживание, продлевают эксплуатацию пластиковых окон до 25 лет в среднем.