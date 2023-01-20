Как устранить засор без вантуза и бытовой химии

Засор — проблема, с которой сталкиваются даже хорошие хозяйки. Что делать, если раковина забилась, и как обойтись без вантуза и специальных средств, рассказывает "Рамблер".

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Губка вместо вантуза

Возьмите губку для мытья посуды, приложите к сливу и несколько раз надавите. Даже если засор достаточно сильный, вода может начать уходить. Механизм тот же, что при использовании вантуза, но подойдет в ситуации, когда этого инструмента рядом нет.

Кипяток или горячая вода

Если трубы стальные, залейте в сливное отверстие около литра кипятка и подождите 20 минут. Чтобы прочистить пластиковые трубы, просто пустите горячую (не горячее 60 градусов) воду из крана на такое же время. Не слишком плотно засевшая пробка должна слиться в канализацию.

Сода и соль

Засор в раковине на кухне часто появляется из-за того, что в трубах застывает жир. Такую проблему могут устранить соль и сода. Полкружки соли и кружку соды растворите в стакане воды и залейте смесь в слив. Через 5-10 минут можно воспользоваться вантузом или губкой, а потом промыть трубы потоком горячей воды.

Уксус и сода

В сливное отверстие насыпьте 150 г соды и залейте такое же количество девятипроцентного уксуса. Закройте слив пробкой, чтобы пена не проходила наружу. Подождите пару минут, а затем включите горячую воду так, чтобы напор был сильным и помог продолкнуть пробку.

Пылесос