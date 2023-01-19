7 вещей в интерьере, которые выдают жадность и бедность

Избавьтесь от этих предметов, чтобы помещение смотрелось гармоничнее.

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Интерьер выдает вкусы хозяина квартиры, его характер, привычки. По мелочам можно сказать, что семья привыкла жить в бедности, даже если это совсем не так, или экономить на бытовых и необходимых вещах. Не хотите прослыть жадиной? Избавьтесь от этих атрибутов.

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Коврик у входной двери

Эта деталь служит не долго, является настоящим пылесборником. Раньше коврики должны были скрыть царапины и щели в полу, спрятать несовершенства. Но сейчас они выглядят устаревшими, портят даже самый продуманный интерьер и дешевят весь образ квартиры.

Дверные шторы

Занавески между комнаты из бусин, текстиля, картона считались настоящим шиком пару десятилетий назад. Но сейчас смысл их совершенно непонятен, а для зонирования помещения есть десятки куда более стильных вариантов, не требующих серьезных затрат.

Картины в массивных рамах

Настоящий антитренд последних лет — печать на холсте, помещенная в роскошную раму. Обычно этот декор смотрится весьма нелепо, делает весь интерьер более тяжелым и не дает глазу отдыхать. Отличная альтернатива — постеры в легких, незаметных рамках, которые вписываются в интерьер и раскрывают увлечения и вкусы обитателей квартиры.

Постельное белье из шелка

Да, этот материал точно нельзя назвать дешевым, но постельное из шелка совершенно не практичное. На нем неприятно спать, оно не впитывает пот, остается влажным даже в жаркий и сухой день. Если хотите, чтобы комплект прослужил долгие годы, обратите внимание на хлопковые и льняные наборы. Они и для здоровья полезнее, и выглядят гораздо современнее.

Искусственные цветы

Пожалуй, нет интерьера, в котором пластиковый букет смотрелся бы гармонично. К тому же, такие цветы — пылесборник, который многие забывают регулярно очищать. Современная альтернатива — сухоцветы. Букеты лаванды, хлопка смотрятся стильно, служат больше года и делают помещение уютным.

Хаотичные коллекции

Если у вас есть хобби, постарайтесь, чтобы коллекция выглядела опрятно и стильно, иначе горы пластинок, книг, статуэток сделают пространство неряшливым, а в вас выдадут паталогического скопидома, который не может расстаться с вещами или организовать их хранение.

Разномастные полотенца