7 вещей в интерьере, которые выдают жадность и бедность

Избавьтесь от этих предметов, чтобы помещение смотрелось гармоничнее.
Интерьер выдает вкусы хозяина квартиры, его характер, привычки. По мелочам можно сказать, что семья привыкла жить в бедности, даже если это совсем не так, или экономить на бытовых и необходимых вещах. Не хотите прослыть жадиной? Избавьтесь от этих атрибутов.
Эта деталь служит не долго, является настоящим пылесборником. Раньше коврики должны были скрыть царапины и щели в полу, спрятать несовершенства. Но сейчас они выглядят устаревшими, портят даже самый продуманный интерьер и дешевят весь образ квартиры.
Занавески между комнаты из бусин, текстиля, картона считались настоящим шиком пару десятилетий назад. Но сейчас смысл их совершенно непонятен, а для зонирования помещения есть десятки куда более стильных вариантов, не требующих серьезных затрат.
Настоящий антитренд последних лет — печать на холсте, помещенная в роскошную раму. Обычно этот декор смотрится весьма нелепо, делает весь интерьер более тяжелым и не дает глазу отдыхать. Отличная альтернатива — постеры в легких, незаметных рамках, которые вписываются в интерьер и раскрывают увлечения и вкусы обитателей квартиры.
Да, этот материал точно нельзя назвать дешевым, но постельное из шелка совершенно не практичное. На нем неприятно спать, оно не впитывает пот, остается влажным даже в жаркий и сухой день. Если хотите, чтобы комплект прослужил долгие годы, обратите внимание на хлопковые и льняные наборы. Они и для здоровья полезнее, и выглядят гораздо современнее.
Пожалуй, нет интерьера, в котором пластиковый букет смотрелся бы гармонично. К тому же, такие цветы — пылесборник, который многие забывают регулярно очищать. Современная альтернатива — сухоцветы. Букеты лаванды, хлопка смотрятся стильно, служат больше года и делают помещение уютным.
Если у вас есть хобби, постарайтесь, чтобы коллекция выглядела опрятно и стильно, иначе горы пластинок, книг, статуэток сделают пространство неряшливым, а в вас выдадут паталогического скопидома, который не может расстаться с вещами или организовать их хранение.
Цветная ткань быстро теряет оттенок, а «веселенькие» полотенца создают в ванной визуальный шум и портят интерьер. Откажитесь от вариантов с цветами, животными или ярким принтом, альтернативой могут стать пушистые однотонные полотенца, которые органично впишутся в помещение и не будут отвлекать внимание.