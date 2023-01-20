Что нельзя бросать в унитаз и как победить засоры

Засор – одна из тех неприятных бытовых проблем, которая легко может перерасти в настоящую катастрофу. Не секрет, что во многих квартирах жильцы сливают в унитаз бытовые отходы, средства личной гигиены и прочие предметы, которые вовсе не предназначены для такой утилизации. В результате слив забивается, и лучший итог – если человек нажимает на смыв, а вода не уходит. В худшем случае она начинается подниматься обратно и выливается наружу вместе с экскрементами и прочими продуктами жизнедеятельности. Чего только не доставали из колена унитаза бедные сантехники – некоторые даже рассказывают, что извлекали оттуда целые куртки и ватные одеяла...

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Разные экологические организации периодически предлагают наказывать виновников засоров, ведь проблема действительно серьезная: помимо того, что на очистные канализации по коллекторам ежегодно приплывают тысячи тонн мусора, эти отходы перекрывают путь сточным водам, что приводит к засорам труб и дополнительным издержкам.

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Проблемы, связанные с засорами канализации, были всегда, однако в последние годы ситуация усугубилась, отмечает заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, председатель технического комитета Росстандарта по качеству воды Георгий Самбурский. При этом засоры, которые связаны с деятельностью обычных жителей, – «последнее, с чем это можно связывать», подчеркивает он.

«У нас есть четкое регулирование качества вод, сбрасываемых в канализацию, для бизнеса – это 44-е постановление Правительства. Там написано, что можно и что нельзя сбрасывать в централизованную систему водоотведения. В том числе там написано про всякого рода мусор и отходы, и бизнес-структуры должны это соблюдать, а если не соблюдают – получают штрафы. И когда говорят о том, что якобы население является причиной возникновения засоров в трубах – конечно же, это не так.

У нас резко снизился расход воды. Если, допустим, в 90-е годы расход воды был 200-300 литров на человека, то сейчас, на примере Москвы, это уже 128 литров, в среднем по столице, наверное, 167 литров. То есть расход воды, который мы потребляем, намного меньше. Это ведет за собой снижение объемов воды, которая попадает в канализацию. А образование всяких сопутствующих человеческой жизни вещей в канализации осталось на том же самом уровне. Получается, что у нас воды в канализационных системах стало меньше, она медленней по этим системам течет. В силу этого во многом возникают дополнительные засоры в сетях. То есть тока воды, на который эти сети были рассчитаны, чтобы протаскивать все взвеси, которые есть, просто-напросто недостаточно», – объясняет Самбурский.

Еще один важный фактор связан с поверхностными водами, которые попадают в канализацию из окружающей среды. По словам Самбурского, раньше на это «смотрели сквозь пальцы», и в системы водоотведения городских сточных вод спокойно попадала дождевая вода, талый снег и т.д. Это хоть и портило качество очистных сооружений, в значительной мере способствовало их промывке. Сейчас же проникновение воды с поверхности всячески блокируют, и это влечет за собой риски засоров.

Выбрасывание бытовых отходов в унитаз эксперт назвал «вопиющим», однако признал, что на практике контролировать это, скорее всего, не удастся.

«Конечно, бытовые отходы сбрасывать в систему водоотведения нельзя. Другой вопрос – это практически никак не проконтролировать. Очень долго уже говорят о том, чтобы поставить телеинспекторы и так далее, но никто этого делать не будет, это нежизнеспособная история. Всегда находились умники, которые выбрасывали в унитаз то, что туда не положено выбрасывать.

Можно организовать программы поддержки размещения так называемых диспоузеров в квартире. Диспоузер – это устройство, которое устанавливается под раковину на кухне, оно перемалывает и утилизирует картофельные очистки и прочие отходы, которые могут поступать через кухонные водоотводящие системы», – предложил Самбурский.

Как показывает практика, в случае засора в многоквартирном жилом доме хуже всего приходится жильцам первых этажей: очень часто вся вода вместе с отходами соседей вытекает из унитаза именно в их квартире – работает принцип сообщающихся сосудов. Спасти в этом случае могут только специальные заглушки.

«Такое происходит, когда нет обратных клапанов, чтобы блокировать попадание в квартиры жителей нижних этажей канализационных стоков и отходов в случае засора. Если поставить туда обратные клапаны, то возникнет вопрос с их обслуживанием. Причем их не сами жители должны ставить – их нужно устанавливать на этапе проектирования или капитального ремонта дома», – объясняет Георгий Самбурский.

По его словам, засоры чаще всего возникают вследствие попадания в унитаз различных тряпок и прочих нерастворимых в воде вещей. Кроме того, люди часто по незнанию или от безответственности бросают в унитаз средства личной гигиены (прокладки, тампоны и подгузники), которые в воде разбухают и застревают в трубе.

Также не стоит выливать в унитаз остатки масел и кофейную гущу. Ни то, ни другое не растворяется в воде: липкие масла способствуют накоплению отложений, кофе также оседает на стенках труб.