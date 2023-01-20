Можно ли выращивать клубнику на субстрате с примесью древесины

С одной стороны, казалось бы, экологов должно радовать, что беспочвенные системы культивирования клубники имеют до четырех раз более высокую эффективность использования воды, чем традиционное почвенное возделывание, при этом потенциал урожайности растений и качество производимых ягод улучшаются.

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Претензии защитников природы концентрируются вокруг субстратов – торф, кокосовая койра и минеральная вата. Защита торфяников, как инструмента управления климатом, поддерживается политическим регулированием во многих странах, где продвигаются безторфяные альтернативы.

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Вместе с тем одна из самых популярных альтернатив торфу, кокосовая койра, вызывает нарекания по причине высоких выбросов CO 2 из-за длительной транспортировки из стран-производителей. Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам являются крупнейшими производителями и экспортерами койры. Минеральная вата не относится к биоразлагаемыми продуктам и получена из невозобновляемого сырья.

Вариантов для клубничных субстратов остается не так уж много: отходы древесины, биоуголь и компост.

Побочные продукты лесного хозяйства, например, фракции ели, подтвердили хорошую пригодность в качестве клубничного субстрата сами по себе или в смеси с торфом.

Биоуголь может считается заменой торфа из-за сходных физико-химических свойств, таких как высокая водо- и воздухоудерживающая способность и способность к катионному обмену. Однако, на данный момент биоугля производится мало и он дорог.

Компост отличается самой высокой вариабельностью доступных типов субстрата с различными параметрами, в отличие от торфа и древесного волокна, которые достаточно инертны и стабильны. В исследования тестировался зеленый компост и полученный из осадка сточных вод – клубника реагировала нормально.

В новом эксперименте группы ученых из Факультета биологических наук Норвежского университета естественных наук и Норвежского института биоэкономических исследований сопоставили влияние древесного волокна и компоста на тепличную клубнику.

Было проведено два опыта, в которых ремонтантный сорт «Мурано» выращивали в смеси древесного волокна и компоста (опыт 1), а сезонноцветущий сорт «Моллинг Столетие» выращивали в смеси древесного волокна и торфа (опыт 2). Кроме того, в опыте 2 оценивали эффект внесения стартового удобрения.

Потенциал урожайности клубники Мурано сохранялся на всех субстратах по сравнению с контролем из кокосовой койры. Однако смесь из 75% древесного волокна и 25% компоста дала наивысший урожай.

На химический состав ягод состав субстрата не влиял. Тем не менее ягоды, от растений в наиболее эффективной смеси, имели меньшую твердость, чем ягоды, от растений, выращенных в кокосовой койре, то есть были сочнее.

Хотя клубника «Моллинг Столетие» показала наивысший урожай в субстратах, обогащенных стартовым удобрением, средняя продуктивность сорта сохранялась в смесях, содержащих до 75% древесного волокна со включением компоста. Из-за того, что компост богат гуминовыми кислотами, и они считаются полезными для растений при добавлении в среду для выращивания, результаты, полученные в эксперименте, можно частично объяснить вспомогательной ролью этих веществ.