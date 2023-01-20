Нужна ли собакам одежда зимой

В Москву вновь пришла оттепель. Однако морозы, обещают синоптики, вот-вот вернутся. Новая волна холодов ожидается ближе к концу зимы, возможно, захватит и март. Про такую погоду говорят, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. По крайней мере без одежды.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

Мы отправились в зоомагазины округа, чтобы выяснить: есть во что одеть питомцев? Там уверяют, что дефицита комбинезонов, свитеров, попон, ботинок и прочего нет. Ветеринары одежду одобряют, но советуют выбирать её правильно. Как именно это делать и все ли породы нуждаются в ней, мы попросили рассказать ветеринарного врача Кунцевской ветлечебницы Юрия Курашова.

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КОГО НУЖНО УТЕПЛЯТЬ?

Одежда может понадобиться короткошёрстным и пожилым питомцам, собакам с короткими лапами и щенкам, пояснил наш эксперт. «Сейчас популярны такие породы, как левретки, уипетты, чихуахуа, русские той-терьеры. При длительных прогулках, если температура опустилась ниже –7°, такие питомцы начинают мёрзнуть. Так что, если вы решили завести собаку таких пород, необходимо сразу готовить гардероб из нескольких тёплых костюмчиков. Хотя если вы планируете потренировать собаку на специальной площадке во время прогулки или просто покидать четвероногому другу фрисби, то на короткое время можно обойтись и без утепления», – считает Юрий Курашов.

ЧТО КУПИТЬ И КАК ВЫБИРАТЬ

Найти одежду для собаки можно на любой вкус и кошелёк. На зиму хорошо подходят модели на искусственном меху или шерстяные. С капюшоном пальто для собак тоже бывают, но его наличие или отсутствие остаётся на усмотрение хозяина. «Главное, чтобы от одежды была польза: на зиму лучше выбирать одежду из непродуваемой ткани, с утеплителем. А чтобы экипировка перед прогулкой не занимала много времени, стоит обратить внимание на модели с липучками или на затягивающемся шнурке. Хорошо, если на комбинезоне будут светоотражающие элементы: зимой темнеет рано, так что такая отделка полезна и для безопасности питомца», – рекомендует Юрий Сергеевич.

А вот различные худи, юбочки и футболки для собак – это скорее вопрос эстетики, считает наш эксперт, зимой они точно не нужны питомцу, от холода не спасут. Такие элементы одежды можно покупать для тёплых осенних и весенних прогулок и фотосессий. «Если одежда для собаки правильно подобрана по размеру, движений она не стесняет, и питомцу будет удобно. Так что покупать обновки «хвостику» отправляйтесь вместе с ним: лучше не покупать без примерки», – уверен ветеринарный врач.

ПЁС В САПОГАХ

Обувь собакам нужна для защиты не от холода, а от химических реагентов на улице, которые могут навредить нежным подушечкам лап даже в щадящих формах и концентрациях, поясняет эксперт. Однако собаки часто отказываются носить обувь. Стоит только надеть на лапы ботинки, как любимец ложится и отказывается вставать. «Можно оставить попытки и использовать специальный защитный воск для лап, – рекомендует Юрий Сергеевич. – Перед прогулкой его необходимо нанести на нежные подушечки, а после тщательно смыть. Но если вы уже купили ботинки, можно попробовать приучить хвостатого к обуви с помощью старой доброй дрессировки. Запаситесь лакомствами – и вперёд. Поощряйте питомца, когда он позволяет надеть на себя обувь, встаёт, делает пару шагов по коридору. Скорее всего, собака быстро поймёт, что примириться с ботинками выгодно».

Если на лапах появились трещинки, залечить их помогут специальные мази. Они безопасны, даже если любимец их слижет. А пока лапки заживают, можно попробовать использовать во время прогулки специальные носки-чехлы. «И ещё. Если вы надеваете на собаку ботинки во время прогулки, будьте внимательны, особенно первое время. Питомец может поскользнуться, это чревато серьёзными травмами», – добавил ветврач.

КОГДА ПОРА ДОМОЙ?

«Понять, что собаке холодно и уже пора идти в тепло, можно по её поведению – она будет поджимать лапы, тянуть поводок в сторону дома и повизгивать, – предупреждает Юрий Курашов. – Конечно, владельцу стоит подумать об утеплении заранее и не заставлять любимца мёрзнуть. Если за окном резко похолодало, а в гардеробе у собаки нет ничего тёплого, просто сократите время прогулки». Специалист обратил внимание на то, что и крупные породы собак без густого подшёрстка тоже мёрзнут при сильном морозе, так что и с ними лучше не гулять в холода долго.

КОГО ЛУЧШЕ НЕ ОДЕВАТЬ

Важно также отметить, что породам, которые выведены в северных регионах и имеют густую шерсть, утепление вообще не нужно. Например, даже миниатюрные шпицы благодаря густой пушистой шерсти очень хорошо защищены от мороза. Дополнительный слой одежды таким собакам, наоборот, может навредить. Она будет мешать теплообмену, и пёс может заболеть. Так что, как бы мило ни выглядели во флисовых кофтах шпицы, овчарки, хаски, маламуты и другие породы, одевать их на прогулку не стоит.

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