Как правильно хранить искусственную елку

Отгремели новогодние праздники, пора убирать праздничные украшения, в том числе елку. В последние годы большинство людей выбирают искусственные варианты по многим причинам: такое дерево долговечно, бережет природу, позволяет экономить, сохранять дома чистоту и может стоять хоть до марта. Однако, чтобы искусственная ель не растеряла красоты до следующей зимы, нужно знать секреты правильного хранения. Где, как и в чем хранить искусственную елку до следующего Нового года — в материале «Вечерней Москвы».
Чтобы ель оставалась мягкой и пушистой не один год, нужно аккуратно и бережно обращаться с ее иголками.
Деревья с неразборными ярусами складываются следующим образом: кольца с ветками кладут друг на друга, а сверху — части ствола. Если ель совсем не разбирается, ветви нужно прижать к стволу, развернув их по направлению снизу вверх и обмотать все дерево пищевой пленкой.
Елку нужно хранить в сухом, теплом, проветриваемом месте. Не рекомендуется держать зимнюю красавицу на неотапливаемом балконе, чердаке или в гараже — неблагоприятные условия сильно сократят срок ее жизни. Переменчивый климат в месте хранения может способствовать тому, что искусственное растение приобретет неприятный запах, хвоя сваляется, а металлические элементы каркаса заржавеют. Если ель хранится в прозрачном пакете, нужно держать ее подальше от попадания прямых солнечных лучей. Из-за них деревце может потерять исходный цвет.
Важное условие хранения царицы Нового года — минимум трения и контактов. Напыление не должно стираться, а иголки мяться.