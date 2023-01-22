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1 час назад

Что делать, если собака отравилась на прогулке: правила экстренной помощи

Секрет Фирмы

Все собаки — и обычные дворняги, и породистые чемпионы выставок — по своей природе охотники. Правда, в городских реалиях охотятся они не столько за некрупными животными, сколько за всякими «вкусняхами» вроде оброненного кем-то бутерброда. Увы, привычка подбирать на улице может стоит питомцу жизни. Что делать, если собака отравилась на прогулке, рассказали в «Общественной службе новостей».

Что делать, если собака отравилась на прогулке
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Понять, что собака подобрала что-то не то можно по характерным симптомам:
  • учащённое дыхание,
  • судороги,
  • мышечная слабость,
  • рвота,
  • повышенное слюноотделение,
  • нарушение координации,
  • диарея,
  • отказ от корма,
  • поскуливание.
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Важно учитывать, что симптомы отравления могут проявиться не сразу, а только через несколько дней. Это может быть рвота с кровью, пена изо рта, чёрный кал, тёмная моча.

Часто отравление развивается стремительно, поэтому важна каждая минута. Самый лучший вариант — срочно отвезти пострадавшего пса в ближайшую ветеринарную клинику. Если такой возможности нет, позвоните в больницу и строго следуйте тому, что скажет вам врач.

Что можно сделать самостоятельно? Первым делом — вызовите у собаки рвоту. После этого четвероногому нужно дать адсорбент или активированный уголь. Дозировку рассчитывают в зависимости от веса и размера собаки. Например, угля нужно 8–16 штук на 10 кг веса.

Если собака потеряла сознание — положите её на бок, чтобы голова не запрокинулась.

Если вы подозреваете, что собака съела крысиный яд, можно вколоть ей антидот — витамин К1. На 1 кг веса нужно 5 мг. При ухудшении состояния требуется инъекция пиридоксина (В6) в такой же дозировке.

Важно понимать, что любая инъекция — это экстренная помощь, а не лечение. Даже если собаке стало лучше после укола, её всё равно нужно как можно скорее показать ветеринару.

Собак надо регулярно выгуливать, но зимой, особенно в суровые морозы, многие пёсики предпочли бы остаться дома. Особенно велик риск заболеть у животных без густой шёрстки. К низким температурам они не так устойчивы, поэтому нужны специальные меры. Подробнее о них рассказал ветеринар.

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