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1 час назад

Правила гостевого этикета, который должен знать каждый

Даша Краснова

Ходить в гости или принимать их у себя дома – неотъемлемая часть нашей жизни. Знание правил гостевого этикета принесет всем участникам массу положительных эмоций. "Рамблер" расскажет несколько из них.

Правила гостевого этикета, который должен знать каждый
Фото: unsplashunsplash

Довольно часто мы пытаемся показаться вежливыми, но при этом делаем хуже, потому что не знаем основных правил приличия. Но если представлять себя на месте другого, то вы легко заметите, на что лучше обратить внимание.

Не приходите раньше времени

Многие уверены, что лучше прийти в гости раньше, чем опоздать. Но таким образом вы поставите принимающую сторону в неудобное положение. Например, друзья не успеют нарядиться или накрыть стол, им сразу же придется начать уделять вам внимание.

Возьмите с собой какой-нибудь подарок

С пустыми руками в гости не ходят, так что приходить в гости с чем-то действительно хороший тон, но только в России. Например, во Франции не принято брать с собой что-то в гости. В России лучше взять с собой что-то, опираясь на предпочтения друзей, например, десерт к чаю или бутылочку вина.

Как отклонить приглашение в гости

Представьте друзей

Частая ошибка хозяев – не познакомить незнакомых гостей или просто назвать имя каждого при представлении. В таком случае многие присутствующие будут чувствовать себя неудобно. Лучше назвать о каждом человеке несколько интересных фактов или поиграть в игру на сближение.

Держите себя в руках в чужом доме

Брать без разрешения вещи, ходить по комнатам или пытаться навести порядок на столе – крайне некрасивое поведение, которое вызовет отрицательную реакцию со стороны хозяев дома. Также постарайтесь не комментировать блюда или ремонт в негативном ключе, даже если вам что-то не нравится. Иначе не только хозяева, но и другие гости смогу негативно отреагировать на вас.

Уходите вовремя

Конечно, идеальный вариант, если во время приглашения, хозяин изначально укажет временные рамки встречи. Но часто временные рамки не были оговорены, поэтому важно прислушиваться к намекам хозяев. Если они упомянут, что уже поздно или что есть еще дела. Вы можете понять, что пора прощаться.

Дом и сад,
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