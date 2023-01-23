Выносливый и невероятно красивый старый сорт садового жасмина

Чубушник 'Арктика' — очень старый сорт, выведенный советским селекционером в 1951 году. Он даже старше моего отца по документам.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

При выборе сортов я всегда стараюсь отдавать предпочтение отечественной селекции, особенно СССР. Как-то раньше, чтобы получить сорт, нужно было потратить не один год на сортоиспытания, а на Западе — скорее-скорее отправить анкету. Да и не было в Европе ни нашего Вехова с чубушниками, ни Колесникова с сиренями, и (на мой вкус) даже американские пионы блекнут перед нашей 'Варенькой' Красновой.

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Чубушник, или садовый жасмин — это тот цветок, который даже если и не нужен особо, то всё равно посадишь. И не важно, что разрастается в ширину больше, чем в высоту, и что цветёт всего около месяца, но запах… этот аромат ни с чем не спутать.

Хотела обязательно махровые цветки, и чтоб морозостойкость до -35°С хотя бы. Искала именно 'Арктику', так как высота заявлена 1,5 м, то есть достаточно низкорослый сорт. Саженец нашла, и это абсолютное везение, просто на рынке. А всё потому, что подвис и не успел продаться при нахлынувшей пандемии и последующей самоизоляции.

Но заботились о нём замечательно: мало того, что был он уже в пятилитровом горшке, так ещё и прошёл -2-х и 3-хгодичную формировку побегов.

Приобрела я его прошлой осенью, и сразу посадила.

Застоя воды растение категорически не переносит, как и пересыхания. Солнце очень любит, но терпит и легкое притенение.

В регулярных поливах очень нуждается, но, пока совсем молодое растение, поливала по ведру воды раз 10-15 дней, особенно перед цветением (иначе может сбросить цветки).

Место выбрала на западе участка, планирую всё же черенковать в небольшую изгородь. При посадке в яму 50х50х50 см добавляла песок, садовую землю, грунт универсальный и пролонгированное удобрение «AVA универсал» по норме для кустарников, просто кончилась органика, но и с ней главное — не переборщить, так как садовый жасмин не очень любит щелочные почвы.

Сажала вровень с землёй, просто перевалкой земляного кома с корнями, весной подсыпала грунт. На зиму укрывала спанбондом, так как посадку всё же рекомендуют производить весной, но некоторые веточки подмокли и подмерзли. Весна была поздняя, и я перенесла обрезку на осень.

О том, что зацвел, узнала по этому божественному аромату! Глазам не поверила — какая красота: цветки крупные, белейшего цвета, поникшие и кажется куст обсыпан снегом летом. На их фоне ветви с темно-зеленой листвой смотрятся контрастно и очень тонкими, как будто это цветки заставляют их склоняться под тяжестью «сугробов».

Название 'Арктика' оправдывает полностью! Дождавшись, когда начнутся сумерки и кустик окажется в тени, побежала фотографировать. Пришлось для некоторых кадров ложиться на землю, чтобы снять раскрытый цветок.

Как жаль, что цветение — всего месяц...

Жду следующего летнего снега с нетерпением! И уже вновь в поиске сорта чубушника (садового жасмина) 'Жемчуг', также отечественной селекции Вехова.