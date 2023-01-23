Эксперты рассказали, как хранить продукты в морозилке

Ягоды, овощи и зелень, замороженные сразу после уборки урожая — прекрасный вариант заготовок на зиму, поскольку сохраняют максимум полезных веществ и вкус. Об этом рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Эксперта цитируют «Известия» в понедельник, 23 января.

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В случае с промышленными заготовками важно смотреть на дату производства: она должна соответствовать сезону созревания ягод или овощей. На пакете с замороженной черникой должен быть указан июль или август. Если же стоит декабрь, то возникают вопросы, где ягоды выросли, как хранились и транспортировались.

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«Еще один важный момент: для того чтобы сохранить пользу, ни в коем случае нельзя допускать разморозку и повторную заморозку. В этом отношении домашние заготовки гораздо надежнее, потому что мы знаем, в каких условиях они хранятся в отличие от магазинных», — отмечает Лушникова.

На промышленных предприятиях используется так называемая шоковая заморозка. При этой процедуре сокращается заражённость микробами, бактериями и болезнетворными клетками, а полезные свойства максимально сохраняются. Срок хранения таких продуктов составляет от шести месяцев до полутора лет в зависимости от температуры хранения.

Диетолог отмечает, что замороженная рыба чаще не менее, а то и более ценный продукт, чем свежая, но при условии, что её разделали и убрали в холод сразу после вылова. Хранить в таких условиях можно всё — и бульоны, и супы, и полуфабрикаты. Срок их жизни при этом увеличивается в несколько раз. Убирать в морозильник готовые блюда следует не позднее двух часов после снятия с плиты.

Цельная тушка птицы может лежать в морозилке до года, а нарезанная на куски — не более девяти месяцев. Мясо в зависимости от вида тоже хранится до года; рыба — до шести месяцев, но её жирные сорта — только два-три. Морепродукты рекомендуется использовать не позже, чем через четыре месяца; полуфабрикаты — через полгода. Сырые грибы хранятся восемь месяцев, а приготовленные — двенадцать.