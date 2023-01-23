Названы уловки, с помощью которых магазины хотят лишить вас денег

У вас бывает так, что вы приходите в магазин за хлебом, а уходите с пакетами, набитыми всем подряд, — и без денег? Найдены виновники таких происшествий. Это всё маркетологи, которые чего только не придумают, чтобы вытянуть деньги из вашего кошелька. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин перечислил их приёмы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Маркетологи активизировались на фоне того, что народ стал меньше тратить в магазинах. Уловки создают у покупателя иллюзию, что те или иные товары более доступны, чем есть на самом деле. А в реальности-то они стали дороже, сообщил Янин.

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Акции

Одна из самых распространённых уловок — акционные предложения. Каждый месяц их становится всё больше и больше. Покупатель должен поверить, что ему повезло и он купил товар со скидкой, хотя иногда никакой скидки на самом деле нет — продавец просто наврал, что раньше товар стоил дороже.

На фейковые скидки часто жалуются покупатели, которые приобрели что-то на онлайн-распродаже («чёрная пятница»). Они рассказывают, что товар просто подорожал накануне, а в реальности никакой скидки и не было.

Эксперт сообщил, что в некоторых странах действует закон: если продавец декларирует скидку, он должен подписать самую низкую цену, которая была на этот товар за 30 дней. «Такое, по идее, должно бы появиться и в нашем законодательстве», — считает он.

Расставить товар по полочкам

В магазине есть полки, на которые в первую очередь падает взгляд покупателя, — те, что находятся у него на уровне глаз. На такое место ставят то, что хотят побыстрее продать. А мелкий дорогой товар раскладывают около кассы, чтобы замотивировать покупателя в последний момент перед оплатой схватить что-нибудь интересненькое. Эксперт посоветовал приходить в магазин со списком покупок, чтобы противостоять таким уловкам.

Ещё товар любят расставлять в магазине по принципу составления логических пар. Например, зубную пасту ставят рядом с зубной щёткой и нитью, на которые дают скидку. Но всё это хитрости: вас просто мотивируют скупить побольше продуктов, а не думают о вашем удобстве.

Магические слова и цена в 99 рублей

Маркетологи используют определённые слова-триггеры, которые должны подтолкнуть совершить покупку. Например, это яркие ценники с надписью «всего 99 рублей». Подтолкнуть к покупке может и само название магазина: «Низкие цены», «Справедливые цены» и т. д.

А ещё в магазинах очень любят писать на ценниках 99,90 рубля вместо 100 рублей. Разница всего в несколько копеек, но кажется, что продукт стоит «всего» 90 с чем-то рублей, а не 100. Ещё продавцы могут добавить какой-нибудь товар в пачку и написать, что это «бесплатно», хотя на самом деле стоимость «бесплатного» товара включена в цену.

Меньше товара в упаковке