Шеф-повар раскрыл правила хранения популярных продуктов

Многие люди ошибочно хранят в холодильнике продукты, которые следует оставлять в кухонном шкафу, заявил британский шеф-повар Джеймс Мартин.
Одним из них являются яйца, поскольку они впитывают в себя все окружающие запахи, что может отразиться на вкусе будущего блюда. Также следует отказаться от хранения в холодильнике манго и арбузов. Фрукты могут затвердеть и потерять вкус после охлаждения. Холодильник негативно отражается на киви, бананах, грушах, перце, картофеле, апельсинах, помидорах, сливах и чесноке, объяснил Мартин.
Помимо фруктов и овощей в кухонном шкафу следует также хранить кофе и шоколад. Они тоже вбирают в себя все яркие запахи, из-за чего в холодильнике их вкус сильно портится, объяснил шеф-повар.