Шеф-повар раскрыл правила хранения популярных продуктов

Одним из них являются яйца, поскольку они впитывают в себя все окружающие запахи, что может отразиться на вкусе будущего блюда. Также следует отказаться от хранения в холодильнике манго и арбузов. Фрукты могут затвердеть и потерять вкус после охлаждения. Холодильник негативно отражается на киви, бананах, грушах, перце, картофеле, апельсинах, помидорах, сливах и чесноке, объяснил Мартин.