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59 минут назад

Как выбрать безопасную для здоровья бытовую химию

РИА "ФедералПресс"

Многие ингредиенты, входящие в состав бытовой химии, обладают эффектом, который негативно отражается на здоровье человека и окружающей среде. Как избежать этих последствий и выбрать безопасные средства, рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

Как выбрать безопасную для здоровья бытовую химию
Фото: Федерал ПрессФедерал Пресс

«Конечно, сказать, что вся бытовая химия – это яд, который убьет нас мгновенно, будет ужасным преувеличением. Но все же надо понимать, что многие ингредиенты в привычных чистящих средствах могут иметь накопительный негативный эффект», – подчеркнула эксперт.

В любой бытовой химии есть поверхностно-активные вещества (ПАВ). Именно они отвечают за очищение, и чем их больше, тем эффективнее средство.

ПАВ бывают трех видов: анионные, неионогенные и катионные. Первые наиболее опасны, так как они не смываются до конца и наносят большой вред, пояснила Леванова. Поэтому важно выбрать средство с низким или вовсе нулевым процентом этого компонента.

Также в моющие средства часто добавляют фосфаты и фосфонаты для смягчения воды и повышения эффективности ПАВ. Их тоже не должно быть безопасной в бытовой химии, как и хлора, формальдегида или триклозана, объяснила Аида Леванова.

Чтобы выбрать безопасное средство, ориентируйтесь на экомаркировку, советует эксперт. Важно проверить ее подлинность, так как многие бренды обманывают покупателей, передает Lenta.ru.

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