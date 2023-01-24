Уловки в супермаркетах, которые заставляют тратить больше

Продуктовые магазины используют массу различных уловок для покупателей, чтобы те оставляли больше денег на кассе. С помощью различных маркетинговых инструментов, которые уже давно стали классикой, они руководят массовым мышлением. Если вы хотите экономить на покупке товаров в продуктовых, то не стоит вестись на уловки маркетологов. О том, как это сделать — в материале “Рамблера”.

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Скидки на завышенную цену

Довольно часто в магазинах предлагают купить “акционные” товары, на которые якобы идет скидка. На деле продавец накануне завышает цену на определенный товар, а потом продает его по первоначальной цене, но привлекает к нему внимание скидкой. Покупатель видит цветной ценник и решает, что надо брать. На деле он покупает товар по такой же цене.

Расположение товаров

Если магазину нужно быстрее продать какой-либо товар, он ставит его на определенную полку, которая находится на уровне глаз покупателя. Так, он первым делом обратит внимание именно на этот товар и на его марку. Гораздо дешевле будут стоить товары, расположенные на нижних и верхних полках магазинов. Также они будут свежее.

Удобное расположение

Категории товаров располагают так, чтобы человек покупал их в паре. Например, зубную щетку поставят рядом с зубной пастой. Тогда человек неосознанно возьмет и то, и другое. Газированные и слабоалкогольные напитки обязательно ставят рядом с солеными снеками, так как их всегда покупают в паре. Также имеет значение сезонность товара. Например, перед майскими праздниками рядом с мясом для шашлыка ставят соусы, мангалы и уголь.

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