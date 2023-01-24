Дизайнеры объяснили, в какие цвета не стоит красить стены в 2023 году

В беседе с mydecor эксперт по колористике Manders Алексей Елисеев сообщил, что из моды выходят оттенки серого.

По его словам, они долго были в моде, но теперь на смену холодным тонам приходят тёплые кремовые и персиковые оттенки, а также вся гамма синих и зелёных.

Белые оттенки тоже будут неактуальными в 2023 году в интерьере, как и красные. Последний – слишком активный цвет, сейчас в моду входят расслабляющие оттенки.

Чёрный тоже не будет в тренде, лучше его заменить на более сложный оттенок индиго, насыщенный сине-зелёный или шоколадный.

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Нежные голубые оттенки теперь стоит заменить на более тёплые и гостеприимные. Это может быть оливковый или терракотовый, шафрановый оттенок.

Также из моды выходит ярко-розовый цвет стен. Лучше его заменить на кирпично-красные оттенки или оранжевые.

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