Эксперт объяснила, как часто нужно менять матрас

Для здорового сна необходим качественный матрас. Он должен быть в меру мягким и в меру жестким. Также не стоит забывать о том, что он нуждается в периодической замене. Об этом в беседе с изданием "7Дней" сообщила директор категории "Матрасы" компании Askona Анна Грабовская.

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По словам эксперта, важно прислушиваться к ощущениям в теле во время сна. Если появилось чувство дискомфорта, значит пришло время менять матрас, отметила она. По статистике, уточняет Грабовская, люди обновляют его каждые шесть лет.

Также она подчеркнула, что при выборе матраса важно смотреть на описание от производителей, ведь обычно они сами устанавливают срок изделия при правильном использовании. Так, можно найти модели, которые прослужат и 30 лет, добавила специалист. При этом она не рекомендует выбирать дешевые товары, так как они самые недолговечные.