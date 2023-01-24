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33 минуты назад

Эксперт Грабовская объяснила, как часто нужно менять матрас

Катерина Саломе

Для здорового сна необходим качественный матрас. Он должен быть в меру мягким и в меру жестким. Также не стоит забывать о том, что он нуждается в периодической замене. Об этом в беседе с изданием "7Дней" сообщила директор категории "Матрасы" компании Askona Анна Грабовская.

Эксперт объяснила, как часто нужно менять матрас
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, важно прислушиваться к ощущениям в теле во время сна. Если появилось чувство дискомфорта, значит пришло время менять матрас, отметила она. По статистике, уточняет Грабовская, люди обновляют его каждые шесть лет.

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Также она подчеркнула, что при выборе матраса важно смотреть на описание от производителей, ведь обычно они сами устанавливают срок изделия при правильном использовании. Так, можно найти модели, которые прослужат и 30 лет, добавила специалист. При этом она не рекомендует выбирать дешевые товары, так как они самые недолговечные.

Ранее мы писали о том, что постельное белье может спровоцировать рак.

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