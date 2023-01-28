Что нужно посадить в январе

Только человек максимально далекий от садоводства и огородничества может предположить, что зимой дачники отдыхают. Конечно же, нет! Растения требуют круглогодичного внимания, если вы поставили себе цель вырастить самый красивый сад.
"Рамблер" рассказывает, какие растения стоит посадить в январе, чтобы к весне получить лучшую рассаду.
Как бы хотелось, посадить зернышко и моментально получить результат. Некоторые растения действительно радуют быстрыми и дружными всходами, а потом и обильным цветением. Но другие же совсем не таковы, а и вовсе даже наоборот. Им требуется много времени и сил, чтобы только взойти, а их цветение можно считать королевским подарком. Итак, какие растения нужно сажать в январе, чтобы летом дождаться цветов.
Проращивать семена можно различными способами. Если у вас есть любимый и проверенный годами, воспользуйтесь им. Если вы впервые вступаете на этот сложный путь, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, обычно такую информацию размещают на обратной стороне пакетика с семенами.
Но чаще всего общие рекомендации таковы:
Если вы пропустили момент посадки семян на рассаду, не расстраивайтесь раньше времени. Всегда можно купить готовую рассаду и внести запись в заветный блокнотик, чтобы в следующем году уж точно не забыть.