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45 минут назад

Что нужно посадить в январе

Катя Кобышева

Только человек максимально далекий от садоводства и огородничества может предположить, что зимой дачники отдыхают. Конечно же, нет! Растения требуют круглогодичного внимания, если вы поставили себе цель вырастить самый красивый сад.

Что нужно посадить в январе
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, какие растения стоит посадить в январе, чтобы к весне получить лучшую рассаду.

Как бы хотелось, посадить зернышко и моментально получить результат. Некоторые растения действительно радуют быстрыми и дружными всходами, а потом и обильным цветением. Но другие же совсем не таковы, а и вовсе даже наоборот. Им требуется много времени и сил, чтобы только взойти, а их цветение можно считать королевским подарком. Итак, какие растения нужно сажать в январе, чтобы летом дождаться цветов.

Растения, которые медленно растут:

  • эустомы,
  • бегонии,
  • розмарин,
  • душица,
  • пентас,
  • пеларгония,
  • бальзамин,
  • физалис,
  • дихондра,
  • гербера,
  • корневой сельдерей.

Растения, у которых низкая всхожесть:

  • калибрахоа,
  • бакоп,
  • ампельные петунии,
  • гелиотроп,
  • гацания,
  • флоксы.

Что нужно делать

Проращивать семена можно различными способами. Если у вас есть любимый и проверенный годами, воспользуйтесь им. Если вы впервые вступаете на этот сложный путь, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, обычно такую информацию размещают на обратной стороне пакетика с семенами.

Зачем нужно класть скорлупу грецких орехов в цветочные горшки

Но чаще всего общие рекомендации таковы:

  • слегка прижать семена к грунту,
  • увлажнить из пульверизатора, накрыть стеклом или пленкой, чтобы создать тепличку,
  • проветривать один раз в день,
  • увлажнять грунт по мере необходимости,
  • когда появятся ростки, постепенно убрать стекло или пленку,
  • когда ростки станут крупнее, рассадить по отдельным горшочкам.

Если вы пропустили момент посадки семян на рассаду, не расстраивайтесь раньше времени. Всегда можно купить готовую рассаду и внести запись в заветный блокнотик, чтобы в следующем году уж точно не забыть.

Дом и сад,
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