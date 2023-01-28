Что нужно посадить в январе

Только человек максимально далекий от садоводства и огородничества может предположить, что зимой дачники отдыхают. Конечно же, нет! Растения требуют круглогодичного внимания, если вы поставили себе цель вырастить самый красивый сад.

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"Рамблер" рассказывает, какие растения стоит посадить в январе, чтобы к весне получить лучшую рассаду.

Как бы хотелось, посадить зернышко и моментально получить результат. Некоторые растения действительно радуют быстрыми и дружными всходами, а потом и обильным цветением. Но другие же совсем не таковы, а и вовсе даже наоборот. Им требуется много времени и сил, чтобы только взойти, а их цветение можно считать королевским подарком. Итак, какие растения нужно сажать в январе, чтобы летом дождаться цветов.

Растения, которые медленно растут:

эустомы,

бегонии,

розмарин,

душица,

пентас,

пеларгония,

бальзамин,

физалис,

дихондра,

гербера,

корневой сельдерей.

Растения, у которых низкая всхожесть:

калибрахоа,

бакоп,

ампельные петунии,

гелиотроп,

гацания,

флоксы.

Что нужно делать

Проращивать семена можно различными способами. Если у вас есть любимый и проверенный годами, воспользуйтесь им. Если вы впервые вступаете на этот сложный путь, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, обычно такую информацию размещают на обратной стороне пакетика с семенами.

Но чаще всего общие рекомендации таковы:

слегка прижать семена к грунту,

увлажнить из пульверизатора, накрыть стеклом или пленкой, чтобы создать тепличку,

проветривать один раз в день,

увлажнять грунт по мере необходимости,

когда появятся ростки, постепенно убрать стекло или пленку,

когда ростки станут крупнее, рассадить по отдельным горшочкам.