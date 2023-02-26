Любимые комнатные растения, которые опасны для здоровья

Комнатные растения — один из вечных трендов в интерьере, который, к тому же, может благотворно влиять на психологическое состояние человека. Тем не менее многие из них станут опасными для здоровья, если не знать об их специфике. "Рамблер" рассказывает, какие из популярных комнатных растений людям и домашним животным не стоит считать безобидными.

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Цикламен

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Хотя самая опасная часть этого растения — клубни, оно ядовито полностью. Цикламен содержит сапонины — вещества, которыми можно отравиться. Если пожевать листья растения, начнутся боли в животе и рвота. Нарушение сердечного ритма, судороги и даже смерть возможны, если съесть несколько клубней.

Фикус

Так, как фикусы, у россиян не популярно почти ничто из домашней флоры, судя по статистике поиска на Avito. Тем не менее со стеблями и листьями таких растений лучше быть осторожнее.

У фикусов Бенджамина, лирата, каучуконосного и микрокарпа, которые покупают домой чаще всего, ядовитый сок. Если его капельки попадут на чувствительную кожу, начнется дерматит. А если съесть листок или стебель, можно ожидать боли и отека слизистой оболочки, рвоты и диареи.

Алоэ

Алоэ вера считают полезным: его гель и сок используют в косметологии и медицине, например лечат им акне, псориаз и ожоги. Но животным, если они решат попробовать листья растения, оно может навредить. Из-за сапонинов, которые содержатся в алоэ, усиливается движение кишечника и вырабатывается слизь. Питомцы отравляются, у них начинается чрезмерное слюноотделение, рвота и диарея.

Маленьких детей соком алоэ современные медики тоже советуют не лечить. Если съедать по 1 грамму листьев этого растения несколько дней, может временно нарушиться пищеварение. Еще один риск — полный отказ почек.

Сансевиерия (тещин язык)

Здесь опасность все в тех же сапонинах, которые содержатся в алоэ. Если съесть какую-то часть куста, возникнет отравление с диареей и рвотой и отеком слизистой. Из плюсов то, что растение горькое и животные его избегают.

Пересаживать цветок лучше в перчатках. Сок "тещиного языка" может раздражать кожу, особенно если у вас есть аллергия.

Кротон