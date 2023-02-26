С ситуацией, когда одежда вдруг перестает помещаться в шкафу, рано или поздно сталкиваются многие. Если вещей, от которых можно избавиться, нет, попробуйте правильно их сложить. "Рамблер" публикует видео с YouTube-канала "25 часов в сутках", в котором собрано восемь советов по теме.

Еще один лайфхак — складывать вещи "комплектами". Например, заворачивать в пижамную футболку шорты. Тогда две нужные вещи займут в два раза меньше места, чем если бы вы свернули их валики по отдельности. Кроме того, в таком виде легче взять то, что нужно, не нарушив порядок на полке.