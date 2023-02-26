Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Необычные способы сложить одежду, которые изменят вашу жизнь: видео

Мира Маркина

С ситуацией, когда одежда вдруг перестает помещаться в шкафу, рано или поздно сталкиваются многие. Если вещей, от которых можно избавиться, нет, попробуйте правильно их сложить. "Рамблер" публикует видео с YouTube-канала "25 часов в сутках", в котором собрано восемь советов по теме.

Еще один лайфхак — складывать вещи "комплектами". Например, заворачивать в пижамную футболку шорты. Тогда две нужные вещи займут в два раза меньше места, чем если бы вы свернули их валики по отдельности. Кроме того, в таком виде легче взять то, что нужно, не нарушив порядок на полке.

Как использовать старые вещи в быту: гениальные лайфхаки

Кроме того, ремни и пояса тоже можно "упаковать" так, чтобы они не терялись и не занимали лишнее пространство. Этот и другие лайфхаки полностью продемонстрированы в видео.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий