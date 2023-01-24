Краснокочанная капуста: когда сажать на рассаду

Краснокочанная капуста – не только вкусный и питательный овощ, но и биоиндикатор, так как в зависимости от рН почвы она меняет цвет. При выращивании в кислых почвах она кажется красной, тогда как в щелочных почвах приобретает синий оттенок - интересная характеристика, которая дает раскрывающую информацию о pH почвы вашего огорода.

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Сегодня на рынке доступно много сортов краснокочанной капусты, и два-три сорта с разным сроком созревания могут обеспечить урожай в течение длительного периода. Закаленные растения устойчивы к холоду, и их можно сажать среди самых ранних весенних овощей.

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Краснокочанную капусту лучше всего выращивать как культуру прохладной погоды на богатой органическими веществами почве, которая хорошо дренирована. Как только температура превышает 26 градусов по Цельсию, растения плохо себя чувствуют и теряют качество, поэтому предпочтителен более прохладный вегетационный период с посадкой ранней весной.

Краснокочанная капуста дает меньшие кочаны, чем белокочанная, но по количеству полезных веществ ни в чем не уступает своей родственнице, а по ряду параметров и превосходит. Краснокочанная капуста содержит в 10 раз больше витамина А, чем зеленая капуста, а также в два раза больше железа. Цвет же обусловлен высоким количеством антоцианов – противоопухолевых соединений.

Краснокочанную капусту легко выращивать из рассады, которая к пересадке должна достичь возраста не менее восьми недель, иметь не менее шести листьев.

Из ранних сортов хорошо зарекомендовал себя Ред Экспресс, готовый к уборке всего через 60-63 дня после посева семян. Устойчивые к расщеплению кочаны весят около 1 кг. Сорт специально был разработан для выращивания в прохладном климате с коротким вегетационным периодом. Другой сорт «Рубиновое совершенство» понравится любителям эстетики - похож на гигантскую пурпурную розу.

Семена краснокочанной капусты сохраняют всхожесть до 4 лет, а семена, в зависимости от года производства и сорта, прорастают через 4-10 дней. С самыми старыми семенами не теряйте надежды две недели.

Дайте капусте хороший старт! Семена крошечные - равномерно распределите их по среде для выращивания и засыпьте 1 см почвы, поставьте лоток на подоконник, где температура не опускается ниже 15 градусов Цельсия и держите почвогрунт равномерно влажным. Включайте фитолампу после появления всходов на низкий уровень освещения и на нормальный, то есть средний, с 12 дня после появления всходов.

Распикируйте в отдельные емкости с наличием 3-4 наборов настоящих листьев.

Перед посадкой в холодный парник – с середины апреля по начало мая - внесите комплексное удобрение в почву, а растения с длинными или кривыми стеблями заглубляйте. Вы можете закопать главный стебель на 5 см даже чуть ниже двух верхних наборов листьев. Расстояние между саженцами будет 50 см со всех сторон. Промежутки можно заполнить редисом или листовым салатом.

Если вы не сажаете растения-компаньоны, то пригодится способ посадки через черный пластик, которым закрывают почву для прогрева. Разрежьте ткань крестиком, чтобы разместить саженцы, главное, чтобы земля под пластиком не пересыхала. Через три недели после посадки можно начинать полив крапивным настоем или разведенным навозом, пометом, у кого к чему есть доступ.