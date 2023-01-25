Россиянам рассказали о посадках рассады в январе

В конце января — начале февраля можно сажать рассаду медленнорастущих и позднеспелых томатов и перцев. О своевременных посадках в беседе с «Лентой.ру» сообщила эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мешалкина рассказала россиянам, что нужно обязательно сделать в январе и феврале, чтобы собрать богатый урожай в конце сезона.

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При выборе семян нужно придерживаться четкого плана и помнить, что и где будет расти. Это необходимо для, чтобы не набрать лишнего при большом ассортименте семян. При покупке стоит обращать внимание на букву F в названии сорта. Мешалкина указывает на то, что это гибрид. Обычно такие растения дают высокий урожай и хорошо противостоят болезням. Однако к самовоспроизведению они не способны, поэтому собрать с них семена на следующий год не получится.

Можно купить готовый грунт для рассады или сделать свой. Наиболее универсальный рецепт такой: две части торфа, одна часть дерновой земли, одна часть компоста и одна — песка (его можно заменить перлитом). Готовый и самодельный грунты нужно обеззаразить. Для этого грунт можно прокалить в духовке в течение получаса или протравить специальными фунгицидами, добавила собеседница «Ленты.ру».

Если растения в дальнейшем будут пикироваться, их лучше сажать в большие контейнеры — так будет удобнее их поливать и подкармливать. Перцы и баклажаны, плохо переносящие пикировку, лучше сразу сажать в отдельные стаканчики.

Мешалкина советует при посадке рассады комплексные подкормки со сбалансированным составом. Первую подкормку лучше провести еще до посадки рассады. Однако после этого он хотя бы 10 дней должен отдохнуть. В только что подкормленный грунт сажать семена нельзя — они могут погибнуть.

В январе-феврале, когда все необходимое закуплено, можно приступать к посадке. В этот период можно посадить семена позднеспелых и медленнорастущих растений (с вегетативным сроком 100 — 140 дней). Это определенные сорта томатов, перцы, баклажаны. Также можно посадить лук-порей: до пересадки в открытый грунт ему требуется около двух месяцев.

Все садоводы знают: при недостатке света рассада начинает болеть и вытягиваться. Решить эту проблему поможет фитолампа. Для использования на подоконнике подойдут линейные модели: за счет своей формы они равномерно освещают все растения.