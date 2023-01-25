Какую бытовую технику используют реже всего

Россияне рассказали, какая бытовая техника годами стоит у них на полке и не используется по назначению. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование, проведенное "СберСтрахованием" и аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Результаты опроса показали, что чаще всего жителям России удается использовать в быту холодильник (15%), стиральную машину (14%) и пылесос (12%).

Также каждый десятый респондент (10%) рассказал, что постоянно использует дома микроволновую печь. Кроме того значительная часть россиян активно задействуют в быту утюг или отпариватель и электрочайник, в этом признались по 10% опрошенных.

В топ самых неиспользуемых приборов попала соковыжималка. Около 11% участников опроса отметили, что она практически не понадобилась им после покупки. Подобным образом дела обстоят с миксерами и вентиляторами, которые стоят без дела у 10% и 9% опрошенных соответственно.

Также 8% респондентов рассказали, что не используют мясорубки и мультиварки. Кроме того, 7% опрошенных россиян не пригодились купленные тостеры и кухонные комбайны, 6% – увлажнители воздуха и грили, 5% – хлебопечки.

Еще 23% совокупно пришлись на ненужные холодильники, пылесосы, посудомоечные и стиральные машины, микроволновые печи, утюги и чайники.