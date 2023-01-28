Реальные отзывы: сушильная машина

Стиральные машины уже много лет делают жизнь каждой хозяйки в разы проще и приятнее, избавляя ее от необходимости стирать вручную, как это раньше делали наши бабушки. Однако сушка белья на натянутых на балконе веревках или громоздких сушилках посреди комнаты – все еще актуальная проблема для большинства. Прекрасным ее решением станет приобретение сушильной машины, но многих останавливает цена на эту технику, а также вопрос, куда бы ее поставить. Помимо этого, многие даже не в курсе, что такие вообще существуют.
"Рамблер" разобрался, какие функции выполняет сушильная машина и собрал отзывы о ее работе.
По внешнему виду сушильная машина очень схожа со стиральной. И корпус, и блок управления, и барабан – все практически идентично в большинстве моделей. Однако в сушильных чаще встречается отсутствие прозрачного люка – его заменяет закрытый пластиковый.
Основная задача этой техники – сразу после стирки высушить все постиранное белье. Некоторые модели делают это и вовсе так, что вещи после не придется гладить. Помимо этого, в сушильную машину можно загружать те вещи, которые пока рано стирать, но уже хотелось бы освежить. Также их можно использовать для очистки и сушки обуви и мягких игрушек, подушек.
Принцип работы сушильной машины тоже схож со стиральной, только вместо воды в барабан подается горячий воздух.
Чаще всего сушки барабанного типа устанавливают либо рядом со стиральными машинками, либо ставят их друг на друга, закрепляя специальными крепежами.
Gorenje
Никаких нареканий нет. Качество просто супер. Очень стильный дизайн, хоть и не громоздкая, но вмещается в неё вещей аж на 9 килограмм. Со своей работной отлично справляется, так ещё и есть функция предотвращение сминания, следовательно все вещи с таким режимом либо не надо гладить, либо гладить в разы проще и легче. Режимы в этой сушильней машине на любой вкус и выбор, целых 14 штук, из них я хочу выделить специальный режим для рубашек, спортивного белья и шерсть. Так же функций тут тоже немало, а то есть: контроль влажности, отложенный старт, сбор конденсата и реверсивное вращение барабана. Хочу отметить что это отличный вариант для людей у который есть дети, так как сушилка ну очень тихая. Очень довольны с мужем покупкой, советуем.
Beko
Купили относительно недавно, месяц пользуюсь активно. Очень удобный функционал, 15 программ, удобный и, главное, понятный цифровой дисплей. Поставили её поверх стиралки на специальные крепежи. Никакой сильной вибрации, так что все очень устойчиво стоит. В функциях есть много всего, особенно мне нравится дезинфицирующая обработка ультрафиолетом, я так детские вещи и полотенца обрабатываю. Вещи после сушки даже без легкой влажности. В ней можно спокойно высушить как нижнее белье и детские вещи, так и плотные куртки или же кроссовки.
Miele
Моя самая любимая программа «разглаживание паром» запускается после основной программы сушки. Эта функция обошлась в дополнительные 15 тысяч рублей (точно не помню, но около того). Безусловно, она того стоила. После неё можно надевать рубашку сразу, без глажки утюгом. Машина также допускает использование ароматизированных капсул. Это приятный бонус. Так как интенсивность аромата можно регулировать самостоятельно, в отличии от стандартных освежителей белья при обычной стирке. Накапливаемая в процессе сушки влага может удаляться двумя способами: либо в отверстие сливной системы, либо в специальный контейнер. Мы пользуемся контейнером. Воду из него периодически приходится выливать, но зато не нужно тянуть шланг к сливному отверстию. Так получается эстетичнее.
Electrolux
Сушит бережно, есть допрежимы в виде «антисминания» вещей. Есть три режима сушки – очень сухое, в шкаф и под утюг. Деликатные ткани можно сушить, не повреждает, программа шелк или тонкие ткани. Важно смотреть ярлыки на одежде, сомневаетесь – не сушите. Повредить можно всё, своими же руками. Самое важное не перегрузить сушку бельем, ориентируйтесь на количество кг, указанное в таблице к режимам программ. Иначе при повышенной загрузке, увеличится время сушки. Сушильная машина сама выставляет время, которое может меняться (при перегрузе в большую сторону). При работе нет сильного шума, спать не мешает, если запускаешь в ночь, большая отдача тепла от неё, внутри помещения, где установлена сушильная машина. Иногда открываю окно в ванной, чтобы не было так душно.