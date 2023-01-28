Реальные отзывы: сушильная машина

Никаких нареканий нет. Качество просто супер. Очень стильный дизайн, хоть и не громоздкая, но вмещается в неё вещей аж на 9 килограмм. Со своей работной отлично справляется, так ещё и есть функция предотвращение сминания, следовательно все вещи с таким режимом либо не надо гладить, либо гладить в разы проще и легче. Режимы в этой сушильней машине на любой вкус и выбор, целых 14 штук, из них я хочу выделить специальный режим для рубашек, спортивного белья и шерсть. Так же функций тут тоже немало, а то есть: контроль влажности, отложенный старт, сбор конденсата и реверсивное вращение барабана. Хочу отметить что это отличный вариант для людей у который есть дети, так как сушилка ну очень тихая. Очень довольны с мужем покупкой, советуем.