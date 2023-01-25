Названы опасные последствия перепланировки

Самовольный демонтаж вентиляционного короба может спровоцировать образование плесени в квартирах соседей снизу. Об опасных последствиях незаконной перепланировки россиянам рассказали в Мосжилинспекции, пишет «Российская газета».

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Как пояснили в инспекции, из-за частичного или полного демонтажа венткороба часть квартир на нижних этажах лишается нормальной вытяжки — воздух в них не обновляется, поэтому на стенах и потолках могут образовываться плесень или возникнуть другие проблемы. «В итоге нарушитель рискует не только испортить отношения с соседями, но и понести значительные финансовые затраты на восстановление вентиляции», — предупредили в Мосжилинспекции.

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Среди других популярных у москвичей перепланировок специалисты назвали объединение жилых комнат с лоджиями и газифицированными кухнями, разделение больших квартир на малогабаритные студии, устройство в подъездах личных кладовок и перенос санузлов. Несмотря на то что такое переустройство не связано со сносом несущих стен, оно может оказаться проблемным. Так, размещение ванной или санузла над жилой зоной соседей снизу рискует привести к протечкам, устранение которых повлечет большие расходы, отметили в Мосжилинспекции.

Еще одним распространенным видом перепланировки эксперты назвали присоединение к комнате лоджий. Последствием такого ремонта могут стать теплопотери во всем доме. Если вместе с этим были перенесены радиаторы и допущены ошибки, то у соседей могут остыть батареи. Штрафом при этом отделаться не получится — изменения потребуют либо узаконить, либо устранить.